Το σπάσιμο του ροδιού είναι κάτι περισσότερο από μια απλή συνήθεια: είναι μια τελετουργία που ενώνει την οικογένεια, εκφράζει ευχές και ελπίδες για το νέο έτος και κρατά ζωντανές παραδόσεις αιώνων.

Το σπάσιμο του ροδιού ανήμερα της Πρωτοχρονιάς είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπημένες ελληνικές παραδόσεις.

Πρόκειται για μια πράξη δύναμης και αποφασιστικότητας, που εκφράζει την επιθυμία να ξεκινήσει η χρονιά με θετική ενέργεια και αφθονία!

Η παράδοση υπαγορεύει ότι η οικογένεια πηγαίνει πρώτα στην εκκλησία για τη Θεία Λειτουργία, προκειμένου να ευλογηθεί η χρονιά που αρχίζει. Η νοικοκυρά παίρνει ένα ρόδι και ο ιερέας το ευλογεί, προσδίδοντας στην πράξη πνευματική διάσταση.

Όταν η οικογένεια επιστρέφει στο σπίτι, ο νοικοκύρης είναι ο πρώτος που μπαίνει μέσα - κάνει το λεγόμενο ποδαρικό - κρατώντας το ρόδι στο χέρι.

Στην παράδοση της Μικράς Ασίας, τα ρόδια φυλάσσονταν στις εικόνες από τις 14 Σεπτεμβρίου, γιορτή του Σταυρού, ενώ η πίστη έλεγε ότι ο νοικοκύρης δεν πρέπει ο ίδιος να ανοίξει την εξώπορτα με το κλειδί, αλλά να χτυπήσει και να του ανοίξουν από μέσα.

Το ρόδι σπάει με δύναμη στο πάτωμα πίσω από την πόρτα, ώστε οι σπόροι να σκορπιστούν παντού.

Οι σπόροι συμβολίζουν την αφθονία και την καλή τύχη, ενώ η συνοδευτική ευχή είναι:

«Με υγεία, ευτυχία και χαρά το νέο έτος, κι όσες ρώγες έχει το ρόδι, τόσες λίρες να έχει η τσέπη μας όλη τη χρονιά».

Μια ακόμη δημοφιλής ευχή είναι:

«Όσο βαρύ είναι το ρόδι, τόσο βαρύ να είναι το πορτοφόλι μας, όσο γεμάτο καρπούς είναι το ρόδι, να είναι γεμάτο το σπίτι μας με καλά, και όσο κόκκινο είναι το ρόδι, τόσο κόκκινη να είναι και η καρδιά μας».

Ο συμβολισμός του ροδιού είναι βαθύς: οι ζουμεροί και πολλοί σπόροι του εκφράζουν την αφθονία, τη γονιμότητα και την ευημερία. Επιπλέον, το κόκκινο χρώμα του συμβολίζει τη ζωή, τη χαρά και την προστασία από κακοτυχίες.

Στην αρχαία Ελλάδα, το ρόδι θεωρούνταν σύμβολο γονιμότητας και θεϊκής εύνοιας, ενώ μέχρι σήμερα η παράδοση αυτή παραμένει ζωντανή σε όλη την Ελλάδα, από τα αστικά κέντρα μέχρι τα χωριά.