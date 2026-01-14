Η νέα χρονιά των Αμαζίγκ, γνωστή ως Γιενάγιερ, ξεκινά μεταξύ 12 και 14 Ιανουαρίου, ανάλογα με την περιοχή στην οποία ζουν στη Βόρεια Αφρική.

Σε όλη τη Βόρεια Αφρική, ο λαός των Αμαζίγκ υποδέχθηκε το έτος 2976.

Οι Αμαζίγκ είναι σχεδόν χίλια χρόνια μπροστά από τον δυτικό κόσμο, επειδή ακολουθούν ένα ημερολόγιο που ξεκινά το 950 π.Χ., όταν ο βασιλιάς Σεσόνκ ανέβηκε στο θρόνο της Αιγύπτου.

Η νέα χρονιά των Αμαζίγκ, γνωστή ως Γιενάγιερ, ξεκινά μεταξύ 12 και 14 Ιανουαρίου, ανάλογα με την περιοχή στην οποία ζουν στην Αλγερία, το Μαρόκο, την Τυνησία και τη Λιβύη. Τις τελευταίες ημέρες οι οικογένειες διοργανώνουν τεράστιες γιορτές, ανάβουν φωτιές και παίζουν παραδοσιακή μουσική για να υποδεχθούν τον δικό τους νέο χρόνο.

Οι Αμαζίγκ, που σημαίνει «ελεύθεροι άνθρωποι» ή «ευγενείς άνθρωποι» είναι μια σειρά από εθνοτικές ομάδες που είναι οι αρχικοί κάτοικοι της Βόρειας Αφρικής. Έχουν καταλάβει την περιοχή από την αρχή της καταγεγραμμένης ιστορίας.

Το ακριβές μέγεθος του πληθυσμού δεν είναι γνωστό λόγω έλλειψης επίσημων στατιστικών στοιχείων, αλλά σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπάρχουν δεκάδες εκατομμύρια Αμαζίγκ που ζουν σε όλη τη Βόρεια Αφρική. Η Αλγερία και το Μαρόκο έχουν τους μεγαλύτερους πληθυσμούς. Το Μαρόκο πιστεύεται ότι αποτελείται από 40% Αμαζίγκ.

Στις εκδηλώσεις του Γιενάγιερ οι Αμαζίγκ γιορτάζουν την ανανέωση και τη βαθιά σύνδεση που παραδοσιακά είχαν με τη φύση. Επειδή οι Αμαζίγκ είναι μια ποικιλόμορφη ομάδα, το παραδοσιακό φαγητό των Γιενάγιερ διαφέρει από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή. Στην περιοχή του Υψηλού Άτλαντα του Μαρόκου, το «ourkemen», το αγαπημένο πιάτο για την πρωτοχρονιά είναι ένα πλούσιο μείγμα από όσπρια, μπαχαρικά και δημητριακά ολικής άλεσης.

Πολλές οικογένειες στην Αλγερία απολαμβάνουν το «trèze», έναν συνδυασμό γλυκών, αποξηραμένων φρούτων και ξηρών καρπών, μετά το κυρίως γεύμα. Συχνά, ως σύμβολο ευημερίας, ρίχνουν το μείγμα απαλά πάνω στο μικρότερο παιδί.

Αλλά το Γιενάγιερ δεν είναι απλώς μια οικογενειακή υπόθεση. Υπάρχουν ακόμα παρελάσεις, συναυλίες και καρναβάλια που μεταφέρουν το πνεύμα της Πρωτοχρονιάς στους δρόμους.

Τέτοιες περήφανες επιδείξεις του πολιτισμού των Αμαζίγκ είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς η κοινότητα έχει μακρά ιστορία περιθωριοποίησης. Τον 7ο αιώνα, καθώς οι Άραβες κατακτητές σάρωσαν τη Βόρεια Αφρική, έφεραν μαζί τους τη γλώσσα τους και την ισλαμική θρησκεία. Και οι δύο υιοθετήθηκαν επίσημα, εις βάρος των γλωσσών και του πολιτισμού των Αμαζίγκ. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Λιβύης από τον Μουαμάρ Καντάφι, η γλώσσα Αμαζίγκ Ταμαζίγκ απαγορεύτηκε στα σχολεία και οι γονείς δεν επιτρεπόταν καν να δώσουν στα παιδιά τους ονόματα Αμαζίγκ.

Ωστόσο, χάρη στην επίμονη εκστρατεία των ακτιβιστών των Αμαζίγκ, ο πολιτισμός και η γλώσσα τους έχουν γνωρίσει ευρύτερη αναγνώριση την τελευταία δεκαετία.

Το 2011, το Μαρόκο αναγνώρισε την Ταμαζίγκ ως επίσημη γλώσσα. Τόσο η Αλγερία όσο και το Μαρόκο κήρυξαν επίσης την Γιενάγιερ ως δημόσια αργία, το 2017 και το 2023 αντίστοιχα.

Έτσι, η Γιενάγιερ δεν σηματοδοτεί μόνο μια νίκη για τον λαό των Αμαζίγκ, αλλά και μια υπενθύμιση του αιώνιου αγώνα που έφερε την κοινότητα εκεί που βρίσκεται σήμερα, στο 2976.

Με πληροφορίες του BBC