Εντατικοί ήταν οι έλεγχοι που πραγματοποίησε η τροχαία κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ωστόσο βεβαιώθηκαν πάνω από 40.000 παραβάσεις.

Από τις 19 Δεκεμβρίου 2025 έως και 1 Ιανουαρίου 2026, διενεργήθηκαν 189.035 έλεγχοι οχημάτων, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 40.246 παραβάσεις του ΚΟΚ.

Η πλειονότητα των παραβάσεων αφορούσε σε υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ καθώς και η μη χρήση κράνους και ζώνης.

Αναλυτικότερα, βεβαιώθηκαν:

- 6.544 για υπερβολική ταχύτητα,

-1.268 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

-988 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

-832 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

-830 για στέρηση διπλώματος,

-584 για παραβάσεις ΚΤΕΟ,

-319 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

-289 για χρήση κινητών τηλεφώνων,

-271 για αντικανονικούς ελιγμούς,

-218 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα,

-178 για αντικανονικό προσπέρασμα,

-114 για φθαρμένα ελαστικά,

-45 περιπτώσεις παραβίασης προτεραιότητας,

-27 περιπτώσεις για μη χρήση παιδικών καθισμάτων,

-10 για κίνηση στην αριστερή λωρίδα,

-2 για αντικανονική Κίνηση σε Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και

-27.727 λοιπές παραβάσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν αποτελεί τυπική υποχρέωση, αλλά ουσιαστική πράξη σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή. Η υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά είναι καθοριστικός παράγοντας για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των συνεπειών τους.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας θα συνεχιστούν με στόχο την προστασία της ζωής και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της χώρας.