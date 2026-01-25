Οι παραβάσεις θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά και οι οδηγοί θα ενημερώνονται απευθείας, χωρίς να χρειάζεται να σταματήσει το όχημα.

Πολλοί προσεκτκοί θα πρέπει να είναι οι οδηγοί που κινούνται στην Αθήνα από αύριο Δευτέρα (26/01), καθώς τίθεται σε κανονική λειτουργία το νέο δίκτυο «έξυπνων» καμερών που έχει τοποθετηθεί σε βασικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Οι κάμερες θα καταγράφουν τροχαίες παραβάσεις και θα προχωρούν αυτόματα στη βεβαίωση προστίμων, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία ή έλεγχος από την Τροχαία.

Σε αρχικό στάδιο, η αποστολή των κλήσεων θα πραγματοποιείται μέσω πιλοτικής ψηφιακής εφαρμογής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Όσοι οδηγοί εντοπίζονται να παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα λαμβάνουν ειδοποίηση με μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, στο οποίο θα αναφέρεται η παράβαση.

Έως περίπου το Πάσχα προβλέπεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης παραβάσεων. Μέσω αυτού, οι πολίτες θα μπορούν να συνδέονται στην πλατφόρμα και να βλέπουν το σχετικό οπτικό υλικό της παράβασης που τους αποδίδεται. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ενημέρωση θα γίνεται είτε μέσω SMS είτε με έγγραφη ειδοποίηση στη δηλωμένη διεύθυνση κατοικίας για όσους δεν έχουν καταχωρίσει αριθμό κινητού.

Οι νέες κάμερες έχουν σχεδιαστεί ώστε να καταγράφουν με σαφήνεια το πρόσωπο του οδηγού, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία της εικόνας θα εμφανίζονται θολωμένα. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η αμφισβήτηση της παράβασης, καθώς δεν θα είναι δυνατή η επίκληση ότι το όχημα οδηγούσε διαφορετικό άτομο. Η ευθύνη αποδίδεται στον πραγματικό οδηγό και οι προβλεπόμενες κυρώσεις εφαρμόζονται κανονικά.

Τα χρηματικά πρόστιμα και τα διοικητικά μέτρα διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της παράβασης. Ενδεικτικά, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση συνεπάγεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη τιμωρείται με πρόστιμο 700 ευρώ και στέρηση άδειας για διάστημα 60 ημερών.

Το νέο σύστημα «έξυπνων» καμερών μπορεί, ανάλογα με το σημείο εγκατάστασης, να ανιχνεύει και να καταγράφει παραβάσεις όπως υπέρβαση ορίων ταχύτητας, παραβίαση κόκκινου φαναριού, παράνομη στάση και στάθμευση, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους, παράνομη κίνηση σε λεωφορειολωρίδες ή στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, καθώς και απόκρυψη ή αλλοίωση πινακίδων κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.