Βρέθηκε σορός στο Βελούχι.

Αυτή τη στιγμή μεταφέρεται στο χιονοδρομικό της περιοχής προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητά του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη βρίσκονταν έρευνες της πυροσβεστικής, των εθελοντών και της αστυνομίας για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη στο Βελούχι Ευρυτανίας ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα του Σαββάτου (21/2).

Η επιχείρηση στήθηκε εν μέσω πυκνής ομίχλης και χιονοθύελλας την Κυριακή (22/2), πολύ κοντά στην κορυφή του βουνού, εκεί που ο 74χρονος χωρίστηκε από την υπόλοιπη ομάδα του και χάθηκαν τα ίχνη του.