Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ λαμβάνει περίπου 140.000 ευρώ ετησίως ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements – BIS), παρά την απαγόρευση της ΕΚΤ για πληρωμές τρίτων προς το προσωπικό της.

Το θέμα έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό της κεντρικής τράπεζας, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, υπάλληλοι της ΕΚΤ έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους μέσω εσωτερικών φόρουμ, κάνοντας λόγο για διαφορετική μεταχείριση της προέδρου σε σχέση με το υπόλοιπο προσωπικό.

Όπως υποστηρίζουν, εφαρμόζονται διαφορετικά κριτήρια για την Κριστίν Λαγκάρντ και διαφορετικά για τους «θνητούς» της ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά την αποδοχή πρόσθετων αμοιβών.

Η Λαγκάρντ είναι μία από τους 18 κορυφαίους κεντρικούς τραπεζίτες παγκοσμίως που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο της BIS, ενός οργανισμού για τις κεντρικές τράπεζες που ιδρύθηκε το 1930. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται ετήσιο σταθερό μισθό και μεταβλητές αμοιβές συμμετοχής, αν και η BIS δεν δημοσιοποιεί τις αποδοχές σε ατομικό επίπεδο.

Σε γραπτή απάντησή της προς τον Γερμανό ευρωβουλευτή Fabio De Masi και τον Σουηδό συνάδελφό του Dick Erixon, η πρόεδρος της ΕΚΤ αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι έλαβε το 2025 ποσό 130.457 ελβετικών φράγκων από την BIS, που αντιστοιχεί σε περίπου 140.000 ευρώ. Το 2024, η Λαγκάρντ έλαβε βασικό μισθό από την ΕΚΤ ύψους 466.000 ευρώ, καθώς και 135.000 ευρώ σε πρόσθετες παροχές.

Η συνολική ετήσια αμοιβή της, η οποία εκτιμάται σε περίπου 741.000 ευρώ, την καθιστά την καλύτερα αμειβόμενη αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλες κεντρικές τράπεζες, ωστόσο, ακολουθούν διαφορετική πρακτική όσον αφορά τις αμοιβές της BIS. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, και ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, δεν διεκδικούν τις αντίστοιχες αμοιβές, με την περίπτωση της Fed να συνδέεται με την αμερικανική νομοθεσία που απαγορεύει σε αξιωματούχους να δέχονται χρήματα από ξένα ιδρύματα.

Σύμφωνα με τον κανονισμό προσωπικού της ΕΚΤ, οι υπάλληλοι δεν επιτρέπεται να δέχονται «οποιαδήποτε πληρωμή από τρίτους σε σχέση με την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων», ενώ προβλέπεται ότι, εάν προσφερθούν τέτοιες πληρωμές, θα πρέπει να καταβάλλονται στην ίδια την ΕΚΤ. Η κεντρική τράπεζα, πάντως, ανέφερε στους Financial Times ότι η πρόεδρός της «δεν είναι μέλος του προσωπικού» και συνεπώς «δεν καλύπτεται από τους κανόνες προσωπικού», διευκρινίζοντας ότι υπόκειται σε ειδικό κώδικα δεοντολογίας που αφορά τα υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΚΤ.