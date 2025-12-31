Το δείπνο στο ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς είναι πάνω απ’ όλα φαγητό για την παρέα και την οικογένεια.

Το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς δεν είναι απλώς ένα γιορτινό δείπνο: Είναι μια τελετουργία μετάβασης από τον παλιό στον νέο χρόνο

Δεν έχει αυστηρούς κανόνες, αλλά έχει σταθερές: γεμάτο τραπέζι, μυρωδιές από τον φούρνο και φαγητό που «κρατάει» μέχρι αργά το βράδυ.

Στα περισσότερα σπίτια, το κρέας στο φούρνο έχει τον πρώτο λόγο.

Χοιρινό με πατάτες είναι η πιο συνηθισμένη επιλογή, ενώ σε πολλά τραπέζια μπαίνει και γαλοπούλα, ειδικά εκεί όπου το ρεβεγιόν έχει πιο γιορτινό χαρακτήρα. Δεν λείπουν και το αρνί ή το κατσίκι, ανάλογα με την περιοχή και τις συνήθειες της οικογένειας.

Οι πιο «επαγγελματίες» προτιμούν φιλέτα μοσχαριού, αρνί μαγειρεμένο με χαμηλή θερμοκρασία και δημιουργικές σάλτσες που αξιοποιούν υλικά της ελληνικής γης, όπως κάστανο, μανιτάρι και κρασί.

Τα ορεκτικά και οι σαλάτες

Το τραπέζι ανοίγει συνήθως με ορεκτικά και μεζεδάκια: τυριά, αλλαντικά, πίτες, κεφτεδάκια, ντολμαδάκια.

Στα πιο «γκουρμέ» δείπνα συναντάμε βελουτέ σούπες εποχής, πλατό ελληνικών τυριών με chutney και ξηρούς καρπούς, αλλά και πιο «κοσμοπολίτικες» πινελιές: καπνιστό σολομό, θαλασσινά carpaccio ή μικρά ζυμαρικά γεμιστά με θαλασσινά.

Δίπλα τους, οι κλασικές σαλάτες εποχής - λάχανο-καρότο, μαρούλι ή παντζάρι - για να «ισορροπεί» το βαρύ φαγητό.

Ρόδι, καρύδια, εσπεριδοειδή και αρωματικά βότανα συνδυάζονται για να δώσουν φρεσκάδα και αντίβαρο στα πλούσια κυρίως πιάτα.

Όσο περνά η ώρα, το τραπέζι γεμίζει και με συνοδευτικά: πατάτες φούρνου, ρύζι ή πιλάφι, ψωμί για τις σάλτσες. Το φαγητό δεν σερβίρεται βιαστικά· μένει στο τραπέζι, γιατί το ρεβεγιόν είναι μαραθώνιος.

Η στιγμή της βασιλόπιτας

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, το ρεβεγιόν κορυφώνεται με τη βασιλόπιτα. Είτε παραδοσιακή, είτε σε σύγχρονες εκδοχές με σοκολάτα, κάστανο ή εσπεριδοειδή, παραμένει το απόλυτο γλυκό-σύμβολο της βραδιάς. Μαζί της, κάνουν την εμφάνισή τους κουραμπιέδες, μελομακάρονα και πιο φίνα επιδόρπια, που δείχνουν τη στροφή της ελληνικής ζαχαροπλαστικής σε πιο εκλεπτυσμένες γεύσεις.

Το ποτό της αλλαγής

Το φαγητό συνοδεύεται παραδοσιακά από κρασί, όμως η σαμπάνια ή το αφρώδες κρασί έχουν καθιερωθεί ως το ποτό της αλλαγής του χρόνου, σφραγίζοντας τη στιγμή με έναν παγκόσμιο, εορταστικό χαρακτήρα.