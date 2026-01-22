Στο περιθώριο της Έκτακτης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες οι ηγέτες των χωρών της ΕΕ απολαμβάνουν ένα ιδιαίτερα μενού.

Οι ηγέτες της ΕΕ υποδέχθηκαν με επιφύλαξη την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει την απειλή του για δασμούς εναντίον των Ευρωπαίων συμμάχων και την «στροφή» στις δηλώσεις του περί απόκτησης της Γροιλανδία, «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» ωστόσο εξέφρασαν ανησυχία τους για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ ενόψει της Έκτακτης Συνόδου Κορυφής για την απάντηση της Ευρώπης, που είναι σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες το βράδυ της Πέμπτης έχουν να διαχειριστούν επίσης μία σφοδρή επίθεση εναντίον τους από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τους κατηγόρησε ότι δεν «ανέλαβαν ηγετικό ρόλο στην υπεράσπιση της ελευθερίας».

Μέχρι να συζητηθούν όλα αυτά και να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις οι ηγέτες της ΕΕ θα απολαύσουν ένα μοναδικό μενού κατά το δείπνο εργασίας.

Το δείπνο των ηγετών

Το μενού σύμφωνα με το Politico, περιλαμβάνει, χτένια σε κρούστα καρυδιού και κάρυ, κοτόπουλο με ψητό παστινάκι βανίλιας και σαλάτα εσπεριδοειδών με αφρό μάραθου και άνηθου.

Οι συναντήσεις στο περιθώριο της Συνόδου

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συναντήθηκε με την Τζόρτζια Μελόνι ενόψει των συνομιλιών στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με αξιωματούχους από το γραφείο της Ιταλίδας πρωθυπουργού. Και οι δύο χώρες τήρησαν μια πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στις τελευταίες απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία και αμφότερες έχουν υποστηρίξει τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ - Mercosur.

Οι ηγέτες της Γερμανίας και της Ιταλίας έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν ξανά στη Ρώμη την Παρασκευή, όπου αναμένεται να υπογράψουν αρκετές συμφωνίες που καλύπτουν την κυβερνοασφάλεια, το διάστημα και την παραγωγή όπλων, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Με πληροφορίες του Politico/FT