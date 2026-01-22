«Οι ΗΠΑ πρέπει να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ «κυριαρχίας» και ηγεσίας» δήλωσε κατά την άφιξή του στην Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής ο Ντόναλντ Τουσκ.

Η Ευρώπη είναι ενωμένη διαμήνυσαν κατά την άφιξή τους για την Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μία Ευρώπη ενωμένη ενώ σημείωσε πως ελπίζει σε μία αποκλιμάκωση της κατάστασης. «Αναγνωρίζω τις προκλήσεις, αλλά πιστεύω στην ενότητα» είπε μεταξύ άλλων.

«Δεν είναι συχνό να συγκαλείται όμως πιστεύω ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό ήταν επιβεβλημένο. Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε μία σημαντική ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις Ως αποτέλεσμα των δηλώσεων του προέδρου Τραμπ. Πιστεύω όμως ότι οι χθεσινές του τοποθετήσεις οδηγούν, δείχνουν τον διάδρομο προς μία εκτόνωση. Στο ζήτημα που αφορά στην Γροιλανδία, η Ευρωπαΐκή Ένωση, ενωμένοι, με μία εξαίρεση, τάχθηκε στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας διευκρινίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι τα ζητήματα που αφορούν τη νήσο της Γροιλανδίας δεν αφορούν μόνο τους κατοίκους της και το βασίλειο της Δανίας.

»Αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι υπάρχουν έντονοι και δικαιολογημένοι αμερικανικοί προβληματισμοί ως προς την ασφάλεια του αρκτικού κύκλου. Αυτοί όμως μπορεί να επιλυθούν με καλή διάθεση, στα πλαίσια των υφιστάμενων συνθηκών που διέπουν τις θέσεις της Δανίας με τις ΗΠΑ. Και πιστεύω οτι μπορούμε δημιουργικά και παραγωγικά να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση».

Απαντώντας σε εκτός μικροφώνου ερώτηση δημοσιογράφου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως το γεγονός ότι συναντιόμαστε εδώ, σε Έκτακτη Σύνοδο του Συμβουλίου, καταδεικνύει ότι τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε ξεκάθαρα ένταση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Πέραν αυτού, χαιρετίζω τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρόεδρος Τραμπ στο Νταβός. Πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο για την εξεύρεση ενός λογικού συμβιβασμού που θα σέβεται πλήρως την κυριαρχία της Δανίας και της Γροιλανδίας. Πιστεύω ότι η Ευρώπη ήταν ενωμένη στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως έχω πει, η ελπίδα μου είναι και θα συνεχίσω να εργάζομαι προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Είμαι ένθερμος υποστηρικτής της διατλαντικής εταιρικής σχέσης, αναγνωρίζω τις προκλήσεις, αλλά πιστεύω ότι αν παραμείνουμε ενωμένοι, σταθεροί αλλά εποικοδομητικοί, μπορεί να βρεθεί μία λύση».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ και τη συμμετοχή της Ελλάδας.

«Ως προς το άλλο ζήτημα που θα συζητήσουμε, και αναφέρομαι στο Συμβούλιο Ειρήνης, όπως αυτό που προτάθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και όλες οι χώρες, με δύο εξαιρέσεις, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εκφράσει κάποιους πιστεύω ευλογούσε νομικούς προβληματισμούς καθώς το Συμβούλιο Ειρήνης, έτσι τουλάχιστον όπως έχει παρουσιαστεί από τις ΗΠΑ, εκφεύγει κατά πολύ τις αποφάσεις 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόσθεσε πως «Παρά ταύτα η πρόταση της Ελλάδας, η πρόταση μου, θα είναι οι 13 χώρες οι οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρηση τους μόνο όμως για το ζήτημα που αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας τη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτηθεί. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια εύλογη συμβιβαστική λύση, η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στην διαδικασία ειρήνευσης της Γάζας.

»Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει ένα έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσουμε ταυτόχρονα ένα νέο οργανισμό ο οποίος να μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών» δήλωσε κατά την είσοδό του στην Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

{https://www.youtube.com/watch?v=nhiakLRfso4}

Μακρόν: Η ενότητα λειτούργησε ενάντια στις απειλές του Τραμπ

«Η σημερινή συνάντηση καταδεικνύει την ενότητα υπέρ της Δανίας, της εδαφικής της ακεραιότητας και κυριαρχίας, όταν η Ευρώπη είναι ενωμένη, ισχυρή και αντιδρά γρήγορα, τα πράγματα επιστρέφουν στο φυσιολογικό», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ωστόσο είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει «σε εγρήγορση» και να συνεχίσει να ενεργεί με «ενωμένο τρόπο», δείχνοντας ότι έχει «Μέσα στη διάθεσή της» εάν απειληθεί. Ο Μακρόν τόνισε ακόμα ότι η Γαλλία είναι ανοιχτή στο να συμμετάσχει σε περισσότερες αποστολές του ΝΑΤΟ, πιθανώς στην Αρκτική.

Μερτς: Ενότητα και αποφασιστικότητα

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κατά την άφιξή του επαίνεσε την «ενότητα και την αποφασιστικότητα» της Ευρώπης στην υπεράσπιση της Γροιλανδίας και τόνισε ότι έχουν δείξει ότι κάνουν τη διαφορά έναντι των φιλοδοξιών του Τραμπ. Επισήμανε ακόμα ότι είναι «ευγνώμων» που ο πρόεδρος των ΗΠΑ εγκατέλειψε τα «αρχικά του σχέδια για την προσάρτηση της Γροιλανδίας» και τις απειλές του για δασμολογικούς δασμούς.

Το κλειδί, όπως είπε «νομίζω ότι είναι προφανές για όλους μας, είναι να διατηρήσουμε την Ευρώπη ενωμένη» και πρόσθεσε πως η ενότητα και η συνεργασία της ΕΕ με άλλους εταίρους εκτός ΕΕ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Ισλανδία και τη Νορβηγία, είναι «ο μόνος τρόπος για να δείξουμε αυτό το πολύ παράξενο πρόβλημα που έχουμε σήμερα στη διεθνή πολιτική».

{https://www.youtube.com/watch?v=vuCgUAJLyB4}

Τουσκ: Οι ΗΠΑ πρέπει να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ «κυριαρχίας» και ηγεσίας

Ο Ντόναλντ Τουσκ ήταν από τους πρώτους ηγέτες που έφτασαν και στις δηλώσεις του τόνισε ότι το κλειδί, «νομίζω ότι είναι προφανές για όλους μας, είναι να διατηρήσουμε την Ευρώπη ενωμένη - λειτουργεί».

Πρόσθεσε πως η ενότητα και η συνεργασία της ΕΕ με άλλους εταίρους εκτός ΕΕ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Ισλανδία και τη Νορβηγία, είναι «ο μόνος τρόπος για να δείξουμε αυτό το πολύ παράξενο πρόβλημα που έχουμε σήμερα στη διεθνή πολιτική».

Σε μια έντονη επίθεση στον Τραμπ, είπε πως «ο εξαναγκασμός δεν είναι καλή μέθοδος, ειδικά στις σχέσεις μας με... τους διατλαντικούς εταίρους» ενώ επισήμανε ότι είναι «πολύ αφοσιωμένος» στις διατλαντικές σχέσεις και οι ΗΠΑ είναι στρατηγικά σημαντικές για την Πολωνία.

«Πάντα αποδεχόμασταν την ηγεσία των ΗΠΑ ως κάτι απολύτως φυσικό, αλλά... είναι σημαντικό για όλους μας, ακόμη και για τους εταίρους μας στην Ουάσινγκτον, να κατανοήσουμε τη διαφορά μεταξύ κυριαρχίας και ηγεσίας. Η ηγεσία είναι εντάξει».

Σε περαιτέρω σχόλια στα πολωνικά, είπε ότι δεν αναμένει πυροτεχνήματα σήμερα και σημείωσε πως η συνάντηση είχε συγκληθεί πριν από την χθεσινή στροφή του Τραμπ σχετικά με τους δασμούς και την «δύσκολη και ακόμη αβέβαιη» αποστολή του Ρούτε να «προσπαθήσει να επιλύσει το ζήτημα της Γροιλανδίας με πολιτισμένο τρόπο».

Εξακολουθεί ωστόσο, όπως δήλωσε να είναι πολύ σημαντικό να δείξει την ενότητα της ΕΕ σε απάντηση στα σχόλια του Τραμπ. Η εστίαση της Ευρώπης - πέρα ​​από την ΕΕ - θα πρέπει να είναι στην προστασία των σχέσεων με τις ΗΠΑ από την «κατάρρευση», είπε χαρακτηριστικά και προειδοποίησε τους ηγέτες να μην ξεχνούν την επιδεινούμενη κατάσταση στην Ουκρανία ως αποτέλεσμα «άσκοπων» περισπασμών σε άλλα ζητήματα.

Κρίστερσον: Δεν δεχόμαστε κανέναν εκβιασμό από κανέναν

Νομίζω ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουμε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια πολύ, πολύ σαφή θέση ότι στεκόμαστε ενωμένοι πίσω από τη Δανία και τη Γροιλανδία και δεν δεχόμαστε κανέναν εκβιασμό από καμία χώρα, και ακόμη λιγότερο από έναν σύμμαχο» δήλωσε ο Σουηδός πρωθυπουργός, Ουλφ Κρίστερσον.

Φρέντρικσεν: Ανοιχτοί σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αλλά όχι για τις κόκκινες γραμμές μας

«Όταν η Ευρώπη δεν είναι διχασμένη, όταν στεκόμαστε ενωμένοι, σαφείς και δυνατοί, επίσης στην προθυμία μας να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας, φαίνονται τα αποτελέσματα] διαμήνυσε η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντρικσεν.

Πρόσθεσε κατά την άφιξή τις για την Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής πως «οπότε νομίζω ότι έχουμε μάθει κάτι τις τελευταίες δύο ημέρες και εβδομάδες». Σημείωσε ότι η Δανία θέλει να «βρει μια λύση» και έχει ζητήσει από το ΝΑΤΟ να είναι πιο ενεργό στην περιοχή της Αρκτικής, και «όλοι στο ΝΑΤΟ συμφωνούν με αυτό. Και στη συνέχεια θα συζητήσουμε με έναν πιο παραδοσιακό πολιτικό, διπλωματικό τρόπο με τις ΗΠΑ... τη διμερή μας σχέση μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και των ΗΠΑ».

Επανέλαβε ότι η Δανία έχει τις κόκκινες γραμμές της και «είμαστε ένα κυρίαρχο κράτος και δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε γι' αυτό», αλλά είναι ανοιχτή σε συνομιλίες για την ενίσχυση της συνεργασίας στην περιοχή της Αρκτικής. «Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ, φυσικά, όπως κάναμε πάντα για την ασφάλεια, αλλά οι κόκκινες γραμμές μας που είναι και οι δημοκρατικοί μας κανόνες, δεν μπορούν να συζητηθούν».

Όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να εμπιστεύεται την κυβέρνηση των ΗΠΑ, δίστασε και απάντησε διπλωματικά: «Συνεργαζόμαστε πολύ στενά εδώ και πολλά χρόνια, αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε με σεβασμό χωρίς να απειλούμε ο ένας τον άλλον και ως εκ τούτου, φυσικά, ελπίζω να βρούμε μια πολιτική λύση στο πλαίσιο της δημοκρατίας».

Κάλας: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πολλές απρόβλεπτες καταστάσεις

Η Ευρώπη «δεν είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει 80 χρόνια καλών σχέσεων» με τις ΗΠΑ παρά τη συμπεριφορά του Τραμπ, είπε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας.

«Αν και όλοι είναι ανακουφισμένοι με τις πρόσφατες ανακοινώσεις, έχουμε επίσης δει σε αυτή την περίοδο ενός έτους (της θητείας Τραμπ) ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πολλές απρόβλεπτες καταστάσεις. Επομένως, πρέπει να συζητήσουμε, τα σχέδιά μας για διαφορετικά σενάρια», είπε.

Πρόσθεσε πως η τελευταία στροφή του Τραμπ προσφέρει μια ευκαιρία να «επικεντρωθούμε ξανά στο πού βρίσκονται πραγματικά τα προβλήματα, και αυτός είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία που συνεχίζεται». Παραδέχτηκε ότι οι διατλαντικές σχέσεις έχουν «δεχτεί ένα μεγάλο πλήγμα την τελευταία εβδομάδα», αλλά συμπλήρωσε ότι έχει καταστεί σαφές τον τελευταίο χρόνο πως «αυτές οι σχέσεις δεν είναι οι ίδιες όπως ήταν».