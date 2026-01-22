Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού φόρουμ του Νταβός.

«Όλοι βλέπουμε ότι οι δυνάμεις που προσπαθούν να καταστρέψουν την Ευρώπη... Λειτουργούν ελεύθερα, ακόμη και εντός της Ευρώπης] είπε στην ομιλία του από το Νταβός ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Κάθε Βίκτορ που ζει με ευρωπαϊκά χρήματα ενώ προσπαθεί να ξεπουλήσει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα αξίζει ένα χτύπημα στο κεφάλι, και αν αισθάνεται άνετα στη Μόσχα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να γίνουν μικρές Μόσκες» είπε ασκώντας σκληρή κριτική στον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

{https://www.youtube.com/watch?v=4tX3u6qynpg}

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία «προσπαθεί να παγώσει τους Ουκρανούς τώρα» στους -20 βαθμούς Κελσίου και είπε ότι παρά τις κυρώσεις συνεχίζει να λαμβάνει υποστήριξη από εταίρους στην Ευρώπη καθώς βρίσκει τρόπους να παρακάμπτει τις κυρώσεις.

«Η Ευρώπη δεν λέει σχεδόν τίποτα. Η Αμερική δεν λέει τίποτα και ο Πούτιν κατασκευάζει πυραύλους» πρόσθεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ευρώπη παραμένει «ένα όμορφο αλλά κατακερματισμένο καλειδοσκόπιο μικρών και μεσαίων δυνάμεων» είπε ο Ζελένσκι και τόνισε ότι συχνά του λένε να μην πετάει πυραύλους Tomahawk στους Αμερικανούς «για να μην χαλάσει η ατμόσφαιρα», ή να μην αναφέρει τους πυραύλους Taurus, ή να είναι προσεκτικός όταν μιλάει με την Τουρκία και την Ελλάδα.

«Στην Ευρώπη, υπάρχουν ατελείωτες εσωτερικές διαμάχες και πράγματα που δεν λέγονται και εμποδίζουν την Ευρώπη να ενωθεί και να μιλήσει αρκετά ειλικρινά για να βρει πραγματικές λύσεις. Και πολύ συχνά, οι Ευρωπαίοι στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου, ηγέτες, κόμματα, κινήματα και κοινότητες, αντί να σταθούν μαζί για να σταματήσουν τη Ρωσία» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Λέει ότι το πρόβλημα είναι η ευρωπαϊκή νοοτροπία, με τους ηγέτες να μην υπερασπίζονται πάντα τα πραγματικά ευρωπαϊκά συμφέροντα.

«Και η Ευρώπη εξακολουθεί να μοιάζει περισσότερο με γεωγραφία, ιστορία, παράδοση, όχι με πραγματική πολιτική δύναμη, όχι με μεγάλη δύναμη. Μερικοί Ευρωπαίοι είναι πραγματικά ισχυροί, είναι αλήθεια, αλλά πολλοί λένε ότι πρέπει να σταθούμε δυνατοί και θέλουν πάντα κάποιον άλλο να τους πει πόσο καιρό χρειάζεται να σταθούν δυνατοί, κατά προτίμηση μέχρι τις επόμενες εκλογές».

Ειλικρινά ήταν προς όφελος της χώρας μας είπε ο Ζελένσκι, ερωτώμενος σχετι΄κα για τη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ τραμπ νωρίτερα.