«Ναι» στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ αλλά με όρους, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στην Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για τη Γροιλανδία αναφέρθηκε στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Tραμπ για τη Γάζα και αποκάλυψε τη θέση της Ελλάδας.

«Ως προς το άλλο ζήτημα που θα συζητήσουμε, και αναφέρομαι στο Συμβούλιο Ειρήνης, όπως αυτό που προτάθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και όλες οι χώρες, με δύο εξαιρέσεις, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εκφράσει κάποιους πιστεύω ευλογούσε νομικούς προβληματισμούς καθώς το Συμβούλιο Ειρήνης, έτσι τουλάχιστον όπως έχει παρουσιαστεί από τις ΗΠΑ, εκφεύγει κατά πολύ τις αποφάσεις 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόσθεσε πως «Παρά ταύτα η πρόταση της Ελλάδας, η πρόταση μου, θα είναι οι 13 χώρες οι οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρηση τους μόνο όμως για το ζήτημα που αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας τη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτηθεί. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια εύλογη συμβιβαστική λύση, η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στην διαδικασία ειρήνευσης της Γάζας.

»Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει ένα έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσουμε ταυτόχρονα ένα νέο οργανισμό ο οποίος να μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών» δήλωσε κατά την είσοδό του στην Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στην Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ακόμα πως «δεν είναι συχνό να συγκαλείται όμως πιστεύω ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό ήταν επιβεβλημένο. Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε μία σημαντική ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις Ως αποτέλεσμα των δηλώσεων του προέδρου Τραμπ.

»Πιστεύω όμως ότι οι χθεσινές του τοποθετήσεις οδηγούν, δείχνουν τον διάδρομο προς μία εκτόνωση. Στο ζήτημα που αφορά στην Γροιλανδία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενωμένοι, με μία εξαίρεση, τάχθηκε στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας διευκρινίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι τα ζητήματα που αφορούν τη νήσο της Γροιλανδίας δεν αφορούν μόνο τους κατοίκους της και το βασίλειο της Δανίας.

»Αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι υπάρχουν έντονοι και δικαιολογημένοι αμερικανικοί προβληματισμοί ως προς την ασφάλεια του αρκτικού κύκλου. Αυτοί όμως μπορεί να επιλυθούν με καλή διάθεση, στα πλαίσια των υφιστάμενων συνθηκών που διέπουν τις θέσεις της Δανίας με τις ΗΠΑ. Και πιστεύω ότι μπορούμε δημιουργικά και παραγωγικά να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση».

Απαντώντας σε εκτός μικροφώνου ερώτηση δημοσιογράφου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως το γεγονός ότι συναντιόμαστε εδώ, σε Έκτακτη Σύνοδο του Συμβουλίου, καταδεικνύει ότι τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε ξεκάθαρα ένταση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Πέραν αυτού, χαιρετίζω τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρόεδρος Τραμπ στο Νταβός. Πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο για την εξεύρεση ενός λογικού συμβιβασμού που θα σέβεται πλήρως την κυριαρχία της Δανίας και της Γροιλανδίας. Πιστεύω ότι η Ευρώπη ήταν ενωμένη στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως έχω πει, η ελπίδα μου είναι και θα συνεχίσω να εργάζομαι προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Είμαι ένθερμος υποστηρικτής της διατλαντικής εταιρικής σχέσης, αναγνωρίζω τις προκλήσεις, αλλά πιστεύω ότι αν παραμείνουμε ενωμένοι, σταθεροί αλλά εποικοδομητικοί, μπορεί να βρεθεί μία λύση».

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη και των Ευρωπαίων ηγετών.

