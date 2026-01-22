Τα πρώτα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης δήλωσαν πίστη στο όραμα Τραμπ και κάπως έτσι η παραδοσιακή διατλαντική συμμαχία είναι κι επίσημα νεκρή.

Ο αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε το «Συμβούλιο Ειρήνης» στο Νταβός της Ελβετίας - σε μια τελετή υπογραφής που παρακολούθησαν εντέλει λιγότερες από 20 χώρες - και κανένας από τους δυτικούς παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε πως το Συμβούλιο, με διακηρυγμένο στόχο την ανοικοδόμηση της Γάζας και την επίλυση παγκόσμιων συγκρούσεων, πρόκειται να συνεργαστεί με τα Ηνωμένα Έθνη - ακόμη και αν αυτά απέτυχαν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων - ενώ «ως άνθρωπος του real estate» χαρακτήρισε τη Γάζα «ένα όμορφο κομμάτι γης».

Εν μέσω ανησυχιών ότι προσπαθεί να μετατρέψει την επιτροπή σε ένα νέο παγκόσμιο όργανο που θα αναλάβει τον ρόλο του ΟΗΕ, ο αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του χαρακτηρίζοντας την ημέρα «πολύ συναρπαστική»:

«Θα συνεργαστούμε με πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών. Όλοι θέλουνε να γίνουν μέλη του Συμβουλίου», υποστήριξε.

Στην πραγματικότητα, στην τελετή συμμετείχαν κυρίως εκπρόσωποι κρατών της Μέσης Ανατολής και της Νότιας Αμερικής, ενώ η Ευρώπη απείχε - με την εξαίρεση της Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας.

Πρώτοι μαζί με τον Ντόναλν Τραμπ υπέγραψαν ο ηγέτης του Μπαχρέιν και ο υπουργός Εξωτερικών του Μαρόκου.

Ακολούθησαν οι: Χαβιέρ Μιλέι της Αργεντινής· ο Πραμπόβο Σουμπιάντο της Ινδονησίας· ο Ιλχάμ Αλίεφ του Αζερμπαϊτζάν· ο Νικόλ Πασινιάν της Αρμενίας· ο Ρόζεν Ζελιαζκόφ της Βουλγαρίας· ο Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας· ο Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγεφ του Καζακστάν· ο Αϊμάν Σαφάντι της Ιορδανίας· η Βιόσα Οσμάνι-Σαντρίου του Κοσόβου· ο Σεμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν· ο πρωθυπουργός του Κατάρ Αλ-Θάνι· ο Σαντιάγο Πένια της Παραγουάης· ο Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν της Σαουδικής Αραβίας· ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με το CBS - o Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα, πριν την τελετή, κατάλογο των συμμετεχόντων, προσθέτοντας την Αίγυπτο και το Βέλγιο, ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν επανέλαβε σήμερα πως θα συζητήσει τη χρήση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για να ενταχθεί στην Συμβούλιο του Ντόναλντ Τραμπ, όταν συναντηθεί με Αμερικανούς εκπροσώπους στη Μόσχα.

Στην ομιλία του αμερικανού προέδρου, όπως και σε εκείνη, του Μάρκο Ρούμπιο δόθηκαν ελάχιστες ουσιαστικές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας και της αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ειρήνης.

Αντίθετα υπήρξε μια ακόμη επανάληψη των προσωπικών επιτευγμάτων του Ντόναλντ Τραμπ - που «τελείωσε 8 πολέμους μέσα σε έναν χρόνο - αλλά και δύο ειδήσεις για το μέλλον της Γάζας.

Το master plan για την Γάζα θυμίζει... Ριβιέρα της Ανατολής

Ο Τζάρεντ Κούσνερ ήταν εκείνος που παρουσίασε το όραμα της αμερικανικής κυβέρνησης για τη νέα Γάζα: «θα μπορούσε να είναι μια ελπίδα, θα μπορούσε να είναι ένας προορισμός», υποστήριξε χαρακτηριστικά.

Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε ότι «η ειρήνη είναι μια διαφορετικού είδους συμφωνία από ένα επιχειρηματικό deal», ωστόσο η σειρά διαφανειών που παρουσιάσε αποκάλυψε τις πραγματικές προθέσεις των Αμερικανών:

«Υπάρχει ένα master plan. Θα το υλοποιήσουμε σε φάσεις στη Μέση Ανατολή. Χτίζουν πόλεις σαν κι αυτές - ξέρετε - για δύο, τρία εκατομμύρια ανθρώπους. Τις χτίζουν μέσα σε τρία χρόνια. Και επομένως πράγματα σαν κι αυτό είναι απολύτως εφικτά, αν το κάνουμε να συμβεί».

«Ο κόσμος μας ρωτά ποιο είναι το plan B μας», είπε ο Κούσνερ. «Δεν έχουμε plan B, έχουμε ένα σχέδιο. Υπογράψαμε μια συμφωνία. Όλοι είμαστε δεσμευμένοι να κάνουμε αυτή τη συμφωνία να λειτουργήσει.

«Είμαι άνθρωπος του real estate και ξέρετε εκεί όλα έχουν να κάνουν με την τοποθεσία», ήταν το σχόλιο του Τραμπ περί ανοικοδόμησης.

«Κοιτά αυτό το μέρος δίπλα στη θάλασσα. Κοίτα αυτό το όμορφο κομμάτι γης. Τι θα μπορούσε να γίνει [...] Θα είναι τόσο, τόσο υπέροχο».

Η δεύτερη είδηση ήρθε δια στόματος Άλι Σαάθ - επικεφαλής της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής - ο οποίος ανακοίνωσε ότι το πέρασμα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου θα επαναλειτουργήσει την επόμενη εβδομάδα.