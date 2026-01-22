Νταβός: «Έπεσαν» οι υπογραφές για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ - Υπέγραψαν Ουγγαρία, Βουλγαρία, Τουρκία

Ο Ντόναλν Τραμπ προχωρά αυτή την ώρα στα αποκαλυπτήρια του Συμβουλίου Ειρήνης, οργάνου που αναμένεται να «διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση των 20 σημείων του σχεδίου του προέδρου για τη Γάζα, παρέχοντας στρατηγική εποπτεία, κινητοποιώντας διεθνείς πόρους και διασφαλίζοντας τη λογοδοσία».
Ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του στην τελετή υπογραφής χαρακτηρίζοντας την ημέρα «πολύ συναρπαστική», εν μέσω ανησυχιών ότι θα μπορούσε να προσπαθεί να μετατρέψει την επιτροπή σε ένα νέο παγκόσμιο όργανο που θα αναλάβει τον ρόλο που παραδοσιακά κατέχει ο ΟΗΕ: «Θα συνεργαστούμε με πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών. Όλοι θέλουνε να γίνουν μέλη του Συμβουλίου», υποστήριξε.
Στην πραγματικότητα, η τελετή υπογραφής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη νέα «Επιτροπή Ειρήνης» περιλαμβάνει εκπροσώπους από λιγότερες από 20 χώρες - και καμία από τους παραδοσιακούς δυτικοευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ.
Οι ανακοινώσεις και οι ομιλίες στην τελετή των υπογραφών:
Οι χώρες που εκπροσωπήθηκαν στη σκηνή στο Νταβός προέρχονταν κυρίως από τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Αμερική, με ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αργεντινή και την Παραγουάη μεταξύ των παρευρισκόμενων.
Πρώτοι μαζί με τον Ντόναλν Τραμπ υπέγραψαν ο ηγέτης του Μπαχρέιν και ο υπουργός Εξωτερικών του Μαρόκου.
Ακολούθησαν οι: Χαβιέρ Μιλέι της Αργεντινής· ο Πραμπόβο Σουμπιάντο της Ινδονησίας· ο Ιλχάμ Αλίεφ του Αζερμπαϊτζάν· ο Νικόλ Πασινιάν της Αρμενίας· ο Ρόζεν Ζελιαζκόφ της Βουλγαρίας· ο Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας· ο Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγεφ του Καζακστάν· ο Αϊμάν Σαφάντι της Ιορδανίας· η Βιόσα Οσμάνι-Σαντρίου του Κοσόβου· ο Σεμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν· ο πρωθυπουργός του Κατάρ Αλ-Θάνι· ο Σαντιάγο Πένια της Παραγουάης· ο Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν της Σαουδικής Αραβίας· ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.
Το πέρασμα της Ράφα στη Γάζα θα ανοίξει ξανά την επόμενη εβδομάδα13:24:41
Η τελετή υπογραφών για το Συμβούλιο της Ειρήνης έφερε και κάποια καλά νέα: το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει ξανά την επόμενη εβδομάδα.
Στους συμμετέχοντες στο Νταβός προβλήθηκε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Άλι Σαάθ, επικεφαλής της Παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής, ο οποίος αποκάλυψε ότι το πέρασμα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου θα επαναλειτουργήσει την επόμενη εβδομάδα.
Ο Σαάθ δήλωσε ότι «αυτό είναι ένα πραγματικό βήμα και σηματοδοτεί μια νέα κατεύθυνση».
Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι απομένει πολλή δουλειά και ότι τίποτα δεν είναι εύκολο.
Το πέρασμα της Ράφα είναι το μοναδικό που δεν ελεγχόταν από το Ισραήλ πριν από τον πόλεμο. Παραμένει κλειστό από τον Μάιο του 2024, όταν το Ισραήλ ανέλαβε τον έλεγχο της Γάζας· τον περασμένο Οκτώβριο, το Ισραήλ δήλωσε ότι θα παραμείνει κλειστό «μέχρι νεωτέρας», προκειμένου να ασκήσει πίεση στη Χαμάς να επιστρέψει τα λείψανα των αποθανόντων ομήρων.
Ο Λευκός Οίκος πρόσθεσε στα μέλη του Συμβουλίου το Βέλγιο και την Αίγυπτο13:16:04
Ενόψει της τελετής υπογραφής την Πέμπτη, ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα κατάλογο των συμμετεχόντων, προσθέτοντας την Αίγυπτο και το Βέλγιο στους υπογράφοντες της επιτροπής.
Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι, πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών, στη διαδικασία συμμετέχουν οι εξής χώρες:
Μπαχρέιν, Μαρόκο, Αργεντινή, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Αίγυπτος, Ουγγαρία, Ινδονησία, Ιορδανία, Καζακστάν, Κόσοβο, Μογγολία, Πακιστάν, Παραγουάη, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ουζμπεκιστάν.
Βλαντιμίρ Πούτιν και Αλεξάντερ Λουκασένκο δεν έχουν, για την ώρα, ανοίξει τα χαρτιά τους.
Οι ΗΠΑ παρουσίασαν «master plan» για τη Γάζα με χάρτες13:11:56
Στο βήμα ανέβηκε, μεταξύ άλλων, και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, που φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμεσολάβηση για το σχέδιο ειρήνης στη Γάζα.
Ήταν αυτός που παρουσίασε ένα «master plan» για το μέλλον της Γάζας, το οποίο αποτυπώνεται στον χάρτη αυτής της ανάρτησης.
«Ο κόσμος μας ρωτά ποιο είναι το plan B μας», είπε ο Κούσνερ.
«Δεν έχουμε plan B, έχουμε ένα σχέδιο. Υπογράψαμε μια συμφωνία. Όλοι είμαστε δεσμευμένοι να κάνουμε αυτή τη συμφωνία να λειτουργήσει.
»Υπάρχει ένα master plan. Θα το υλοποιήσουμε σε φάσεις στη Μέση Ανατολή. Χτίζουν πόλεις σαν κι αυτές - ξέρετε - για δύο, τρία εκατομμύρια ανθρώπους. Το χτίζουν αυτό σε τρία χρόνια. Και επομένως πράγματα σαν κι αυτό είναι απολύτως εφικτά, αν το κάνουμε να συμβεί».
Ο Ρούμπιο επαινεί το «θάρρος του Τραμπ να ονειρεύεται το αδύνατο»13:04:09
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ μίλησε μετά τον Τραμπ και επαίνεσε την προθυμία του αμερικανού προέδρου να μιλήσει με οποιονδήποτε, στο πλαίσιο αυτού που περιέγραψε ως αναζήτηση της ειρήνης.
«Βρισκόμαστε εδώ σήμερα χάρη στο όραμα του προέδρου Τραμπ», είπε ο Ρούμπιο.
Πρόσθεσε ότι «πριν από λίγους μήνες, οι άνθρωποι πίστευαν ότι ήταν αδύνατο να επιλυθούν [οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις].
Οι υφιστάμενοι θεσμοί είχαν αποδειχθεί ανίκανοι να δράσουν, επισήμανε, ενώ αντίθετα ο Τραμπ διέθετε «το όραμα και το θάρρος να ονειρευτεί το αδύνατο».
«Το Συμβούλιο θα λειτουργεί σε σύμπραξη με τα Ηνωμένα Έθνη»12:49:33
«Θα είμαστε πολύ επιτυχημένοι στη Γάζα», δήλωσε ο Τραμπ.
«Μόλις συγκροτηθεί η επιτροπή, μπορούμε να κάνουμε σχεδόν ό,τι θέλουμε. Και θα το κάνουμε σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη».
Επαινώντας τον διεθνή οργανισμό, είπε ωστόσο πως απέτυχε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
Δήλωσε ότι το Συμβούλιο θα λειτουργεί «σε σύμπραξη με τα Ηνωμένα Έθνη», για να δημιουργήσει «ένα ασφαλέστερο μέλλον για τον κόσμο, που ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια σας», προσθέτοντας ότι θα συμβάλει στο να «τερματιστούν δεκαετίες οδύνης».
«Η εκεχειρία στη Γάζα έβαλε τέλος στην πείνα στα παλαιστινιακά εδάφη»12:48:03
Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία που η κυβέρνησή του βοήθησε να επιτευχθεί μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στη Γάζα παραμένει ισχυρή, ενώ στα πλαίσια αυτής έχει παραδοθεί «ανθρωπιστική βοήθεια σε επίπεδα ρεκόρ».
«Δεν ακούτε πια αυτές τις ιστορίες με ανθρώπους να λιμοκτονούν», είπε ο Τραμπ.
Η εκεχειρία έχει αντέξει, ωστόσο εκατοντάδες Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ, σε πλήγματα που το Ισραήλ δηλώνει συστηματικά ότι στοχεύουν απειλές κατά των δυνάμεών του στο έδαφος.
Τρεις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σε ένα από αυτά τα πλήγματα την Τετάρτη. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι διεξάγει έρευνα, αν και διευκρίνισε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν «υπόπτους που χειρίζονταν drone συνδεδεμένο με τη Χαμάς στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, κατά τρόπο που αποτελούσε απειλή για την ασφάλειά τους».
«Οι παράνομες μεταφορές ναρκωτικών μέσω θαλάσσης μειώθηκαν κατά 98,1%»12:36:26
Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ναρκοτρομοκρατών στην Καραϊβική και τις γύρω θάλασσες έχουν μειώσει τις μεταφορές ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 98,1% - αριθμός που, όπως είπε, αντιστοιχεί περίπου σε αύξηση 1% σε σχέση με τα στοιχεία που του είχαν δοθεί μόλις την προηγούμενη ημέρα.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε την υπόσχεσή του να μεταφέρει τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά των λατινοαμερικανικών καρτέλ ναρκωτικών στη στεριά, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τις χώρες στις οποίες αναμένει να δώσει εντολή για επιθέσεις.
Οι επιθέσεις στη στεριά θα είναι πιο εύκολες σε σύγκριση με τις επιθέσεις στα πλοία στη θάλασσα - επανέλαβε.
Κατάμεστη η αίθουσα στο Νταβός12:31:43
«Αποτρέψαμε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας»12:29:13
Μεταξύ των υπόλοιπων επιτυχιών του, ο αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι έχει σώσει εκατομμύρια ζωές αποτρέποντας έναν ολοκληρωτικό πόλεμο μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας.
Το «ευχαριστώ» στον Τόνι Μπλερ12:27:22
Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η «πολύ πρώτη ομάδα διακεκριμένων μελών του Συμβουλίου» θα παρουσιαστεί ονομαστικά σε λίγο από την εκπρόσωπο Τύπου Καρολάιν Λίβιτ.
Έκανε ωστόσο μια ξεχωριστή αναφορά στον Τόνι Μπλερ, ο οποίος δεν θα θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης, αλλά στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Επιτροπής Ειρήνης.
«Ευχαριστούμε, Τόνι, που είσαι εδώ. Το εκτιμούμε».
«Τελειώσαμε 8 πολέμους, έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή»12:24:21
Επαναλαμβάνοντας το σύνθημά του για το τέλος των πολέμων, ο Τραμπ δήλωσε πως «έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», προσθέτοντας:
«Εχουμε επιλύσει οκτώ πολέμους και πιστεύω ότι ένας ακόμη έρχεται πολύ σύντομα» - αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.
«Αυτός είναι ο πόλεμος που νόμιζα ότι θα ήταν εύκολος, αποδείχθηκε πιθανότατα ο πιο δύσκολος», λέει.