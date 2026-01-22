Νταβός: «Έπεσαν» οι υπογραφές για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ - Υπέγραψαν Ουγγαρία, Βουλγαρία, Τουρκία

Tο νέο σχήμα αναμένεται να έχει περισσότερες και ευρύτερες αρμοδιότητες και αποστολή πέραν της Γάζας, ενώ μοιάζει να προωθείται ως αντικαταστάτης του ΟΗΕ: Οι ανακοινώσεις του αμερικανού προέδρου στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Ο Ντόναλν Τραμπ προχωρά αυτή την ώρα στα αποκαλυπτήρια του Συμβουλίου Ειρήνης, οργάνου που αναμένεται να «διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση των 20 σημείων του σχεδίου του προέδρου για τη Γάζα, παρέχοντας στρατηγική εποπτεία, κινητοποιώντας διεθνείς πόρους και διασφαλίζοντας τη λογοδοσία».

Ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του στην τελετή υπογραφής χαρακτηρίζοντας την ημέρα «πολύ συναρπαστική», εν μέσω ανησυχιών ότι θα μπορούσε να προσπαθεί να μετατρέψει την επιτροπή σε ένα νέο παγκόσμιο όργανο που θα αναλάβει τον ρόλο που παραδοσιακά κατέχει ο ΟΗΕ: «Θα συνεργαστούμε με πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών. Όλοι θέλουνε να γίνουν μέλη του Συμβουλίου», υποστήριξε.

Στην πραγματικότητα, η τελετή υπογραφής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη νέα «Επιτροπή Ειρήνης» περιλαμβάνει εκπροσώπους από λιγότερες από 20 χώρες - και καμία από τους παραδοσιακούς δυτικοευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ.

Οι ανακοινώσεις και οι ομιλίες στην τελετή των υπογραφών:

{https://www.youtube.com/watch?v=S0uSK9MaCdA}

Οι χώρες που εκπροσωπήθηκαν στη σκηνή στο Νταβός προέρχονταν κυρίως από τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Αμερική, με ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αργεντινή και την Παραγουάη μεταξύ των παρευρισκόμενων.

Πρώτοι μαζί με τον Ντόναλν Τραμπ υπέγραψαν ο ηγέτης του Μπαχρέιν και ο υπουργός Εξωτερικών του Μαρόκου.

Ακολούθησαν οι: Χαβιέρ Μιλέι της Αργεντινής· ο Πραμπόβο Σουμπιάντο της Ινδονησίας· ο Ιλχάμ Αλίεφ του Αζερμπαϊτζάν· ο Νικόλ Πασινιάν της Αρμενίας· ο Ρόζεν Ζελιαζκόφ της Βουλγαρίας· ο Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας· ο Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγεφ του Καζακστάν· ο Αϊμάν Σαφάντι της Ιορδανίας· η Βιόσα Οσμάνι-Σαντρίου του Κοσόβου· ο Σεμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν· ο πρωθυπουργός του Κατάρ Αλ-Θάνι· ο Σαντιάγο Πένια της Παραγουάης· ο Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν της Σαουδικής Αραβίας· ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

