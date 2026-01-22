Αφού έπεσαν οι υπογραφές για το Συμβούλιο της Ειρήνης, ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ παρουσίασε το «master plan» για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Παρουσιάζοντας το master plan της αμερικανικής κυβέρνησης για την Γάζα, ο Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε την Πέμπτη ότι η η περιοχή διαθέτει «εκπληκτικές δυνατότητες».

«Η νέα Γάζα θα μπορούσε να είναι μια ελπίδα, θα μπορούσε να είναι ένας προορισμός», είπε ο Κούσνερ, ο οποίος έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες διαπραγμάτευσης για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Έχουμε ήδη καταφέρει ορισμένα "αδύνατα" πράγματα στη Γάζα και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην κάνουμε να συμβούν ακόμη περισσότερα "αδύνατα" πράγματα», υποστήριξε.

Ο Κούσνερ αναγνώρισε εξαρχής ότι «η ειρήνη είναι μια διαφορετικούς είδους συμφωνία από ένα επιχειρηματικό deal». Ωστόσο, μέσα από μια σειρά διαφανειών που προβλήθηκαν στην οθόνη στο Νταβός, παρουσίασε ένα «master plan» για την ανασυγκρότηση της περιοχής, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση «δεν έχει plan B» πέρα από την πολυεπίπεδη προσπάθειά της να τερματίσει τον πόλεμο και να μεταμορφώσει την περιοχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο κόσμος μας ρωτά ποιο είναι το plan B μας», είπε ο Κούσνερ. «Δεν έχουμε plan B, έχουμε ένα σχέδιο. Υπογράψαμε μια συμφωνία. Όλοι είμαστε δεσμευμένοι να κάνουμε αυτή τη συμφωνία να λειτουργήσει.

»Υπάρχει ένα master plan. Θα το υλοποιήσουμε σε φάσεις στη Μέση Ανατολή. Χτίζουν πόλεις σαν κι αυτές - ξέρετε - για δύο, τρία εκατομμύρια ανθρώπους. Τα χτίζουν αυτά σε τρία χρόνια. Και επομένως πράγματα σαν κι αυτό είναι απολύτως εφικτά, αν το κάνουμε να συμβεί».

Τόνισε ότι μεγάλο μέρος αυτού του σχεδίου βασίζεται στον αφοπλισμό της Χαμάς και ξεκαθάρισε πως οι ΗΠΑ «θα επιβάλουν» αυτό το σκέλος της συμφωνίας: «Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, αυτό θα κρατήσει πίσω τη Γάζα και τον λαό της», είπε ο Κούσνερ.

Ο γαμπρός του προέδρου κάλεσε, τέλος, τους συμμετέχοντες να αφήσουν στην άκρη τον σκεπτικισμό τους και κάθε αντιπαλότητα με άλλα κράτη στο πλαίσιο του «Συμβουλίου της Ειρήνης» - ζητώντας τους «απλώς να ηρεμήσουν για 30 ημέρες».

«Ας κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε», είπε. «Ο στόχος μας εδώ είναι η ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού λαού».

«Βαθιά μέσα μου είμαι άνθρωπος του real estate»

Μιλώντας για την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης περιοχής, ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τη Γάζα «ένα όμορφο κομμάτι γης», ενώ παραδέχτηκε ότι βαθιά μέσα του είναι «άνθρωπος του real estate».

«Είμαι άνθρωπος του real estate και ξέρετε εκεί όλα έχουν να κάνουν με την τοποθεσία. Και είπα:"Κοιτά αυτό το μέρος δίπλα σστη θάλασσα. Κοίταν αυτό το όμορφο κομμάτι γης. Τι θα μπορούσε να γίνει για τόσους πολλούς ανθρώπους. Θα είναι τόσο, τόσο υπέροχο».

Ο Τραμπ αρκέστηκε να προσθέσει πως «οι άνθρωποι θα ζουν τόσο καλά».

«Αλλά όλα ξεκινούν από την τοποθεσία - αυτό είναι το όραμα. Κοιτάς τα νερά. Και πολύ λίγοι άνθρωποι - πολύ λίγες περιοχές είναι σαν αυτή», είπε.