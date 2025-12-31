Μια σαλάτα που φέρνει χρώμα, φρεσκάδα και… καλή τύχη στο πρώτο τραπέζι της χρονιάς!

Η Πρωτοχρονιά θέλει πιάτα που συνδυάζουν καλή τύχη, θρεπτική αξία και εντυπωσιακή εμφάνιση. Τα παντζάρια, με το βαθύ κόκκινο χρώμα τους, συμβολίζουν την ευημερία, ενώ το ρόδι σύμβολο αφθονίας και καλοτυχίας δίνει στη σαλάτα μια γιορτινή πινελιά. Ο Βαγγέλης Δρίσκας μας προτείνει μια σαλάτα που τα έχει όλα ψητά παντζάρια, ζουμερούς σπόρους ροδιού, τραγανά καρύδια και μυρωδάτα φρέσκα βότανα. Ένα πιάτο που εντυπωσιάζει στο μάτι και χορταίνει στον ουρανίσκο.

Τα παντζάρια ψήνονται μέχρι να γίνουν τρυφερά, ενώ το ρόδι προσφέρει το ιδανικό γλυκόξινο φινίρισμα και φέρνει συμβολικά καλή τύχη για τη νέα χρονιά. Τα καρύδια δίνουν τραγανή υφή, ενώ προαιρετικά προστίθεται φέτα ή κατσικίσιο τυρί για μια κρεμώδη νότα. Το dressing δένει όλα τα υλικά με τέλεια ισορροπία. Ακολουθήστε τη συνταγή και θα έχετε μια σαλάτα που συνδυάζει γεύση, υγεία και… εορταστική διάθεση, όπως μόνο ο Βαγγέλης Δρίσκας ξέρει να δημιουργεί.

Για πιο έντονη γεύση, ψήστε τα παντζάρια με λίγο θυμάρι ή δενδρολίβανο. Αν θέλετε πιο «γιορτινό» αποτέλεσμα, προσθέστε λίγες σταγόνες πορτοκαλιού στο dressing. Σερβίρετε καλύτερα σε θερμοκρασία δωματίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-cxqplj5k9rch?integrationId=40599y14juihe6ly}