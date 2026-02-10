Δείτε αναλυτικά την πολλά υποσχόμενη συνταγή που θα σας εκπλήξει την Τσικνοπέμπτη.

Η Τσικνοπέμπτη είναι προ των πυλών, με τις ψησταριές να «παίρνουν μπρος» σε όλη τη χώρα.

Η παραδοσιακή γιορτή αφιερωμένη στην κρεατοφαγία και την καλοπέραση προσφέρει πολλές γαστρονομικές επιλογές, οι οποίες κερδίζουν τις εντυπώσεις κάνοντας την συγκεκριμένη μέρα σημαντική για πολύ κόσμο που επιθυμεί να αποδράσει από τη ρουτίνα μέσα στην εβδομάδα.

Η πιο συνηθισμένη επιλογή την Τσικνοπέμπτη είναι σαφώς τα χοιρινά σουβλάκια, ένα έδεσμα το οποίο συνοδεύει αρκετές γιορτές. Παρακάτω, θα δούμε μια ιδιαίτερη παραλλαγή της συνηθισμένης συνταγής με μαρινάδα βαλσάμικου.

Υλικά:

1 κιλό χοιρινό φιλέτο

60 ml ξίδι βαλσαμικού

60 ml σόγια σος (shoyu)

1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένο σκόρδο (περίπου 15 ml)

1 κουταλιά της σούπας μέλι (περίπου 15 ml)

1 κουταλιά της σούπας καρύκευμα Creole (περίπου 15 ml)

1 κουταλάκι του γλυκού πελτές ντομάτας (περίπου 5 ml)

1/2 κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι (περίπου 2,5 ml)

1 κόκκινο κρεμμύδι

Ελαιόλαδο για άλειμμα

Εκτέλεση

1) Κόψτε το χοιρινό φιλέτο σε κύβους περίπου 2,5 εκ.

2) Σε ένα γυάλινο μπολ, ανακάτεψε το ξίδι βαλσαμικού, τη σόγια σος, το σκόρδο, το μέλι, το καρύκευμα Creole, τον πελτέ ντομάτας και το πιπέρι. Προσθέστε το χοιρινό και ανακατέψτε καλά ώστε όλα τα κομμάτια να καλυφθούν ομοιόμορφα με τη μαρινάδα. Σκεπάστε με μεμβράνη και τοποθετήστε στο ψυγείο για 30 λεπτά έως 4 ώρες για να μαριναριστεί.

3) Προθερμάνετε τη σχάρα σε μέτρια-υψηλή θερμοκρασία.

4) Ξεφλουδίστε το κόκκινο κρεμμύδι και κόψε το κατά μήκος στη μέση. Έπειτα κόψε κάθε μισό σε φέτες περίπου 4 εκ.

5) Περάστε το χοιρινό και το κόκκινο κρεμμύδι στις σούβλες. Αλείψτε ελαφρά με ελαιόλαδο από όλες τις πλευρές για να μην κολλήσουν.

6) Ψήστε τα σουβλάκια χοιρινού για περίπου 10 λεπτά, γυρίζοντάς τα μία ή δύο φορές, μέχρι να ψηθούν καλά, με θερμοκρασία εσωτερικά 63°C.

Διατροφική αξία (για τους...προσεκτικούς)

Θερμίδες: 331 kcal

Υδατάνθρακες: 12 γρ

Πρωτεΐνη: 49 γρ.

Λίπος: 8 γρ.

Κορεσμένο λίπος: 3 γρ.

Χοληστερόλη: 147 mg

Νάτριο: 945 mg

Κάλιο: 1020 mg

Ίνες: 1 γρ.

Σάκχαρα: 8 γρ.

Βιταμίνη Α: 543 IU

Βιταμίνη C: 4 mg

Ασβέστιο: 31 mg

Σίδηρος: 3 mg

Καλή σας απόλαυση και καλή Τσικνοπέμπτη!