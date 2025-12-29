Πώς θα μειώσεις τις θερμίδες από τα αλκοολούχα ποτά στο εορταστικά τραπέζια και τα ρεβεγιόν.

Μπορεί τα Χριστούγεννα να πέρασαν, όμως τα εορταστικά τραπέζια συνεχίζονται όσο πλησιάζουμε προς την Πρωτοχρονιά. Εκτός από το φαγητό και τα γλυκά, οι ημέρες αυτές συχνά συνοδεύονται και από αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, η οποία μπορεί εύκολα να μας παρασύρει.

Οι θερμίδες από τα ποτά συχνά υποτιμώνται, ωστόσο μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη συνολική ημερήσια ενεργειακή πρόσληψη τονίζει η κλινική διαιτολόγος αθλητική διατροφολόγος Φλώρα Λουκιανού. Αν και οι εορταστικές ημέρες δεν προσφέρονται για αυστηρή καταμέτρηση θερμίδων, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε ποιες επιλογές είναι πιο «ελαφριές» και ποιες επιβαρύνουν περισσότερο.

Το αλκοόλ αποδίδει 7 θερμίδες ανά γραμμάριο, χωρίς να προσφέρει απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Όταν μάλιστα συνδυάζεται με χυμούς, αναψυκτικά, σιρόπια ή ζάχαρη, το θερμιδικό φορτίο αυξάνεται σημαντικά. Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά οι θερμίδες των πιο συνηθισμένων αλκοολούχων ποτών των εορτών:

Ποτό Θερμίδες ανά μερίδα Σαμπάνια ~90–100 / 120 ml Χαμηλό θερμιδικό φορτίο Αφρώδεις οίνοι ~90–100 / 120 ml Θερμιδικά αντίστοιχοι με σαμπάνια Ξηρό κρασί ~120 / 150 ml Περιέχει πολυφαινόλες Ημίγλυκα & γλυκά κρασιά ~120–140 / 120 ml Λόγω ζάχαρης Βότκα, τζιν, ουίσκι, τεκίλα ~95–110 / 30–40 ml Σκέτα ή με ανθρακούχο νερό Μπύρα ~140–150 / 330 ml - Baileys ~160 / ποτήρι - Ζεστό κρασί (mulled wine) ~230–250 / 120 ml Πλούσιο σε ζάχαρη Ποτά με αναψυκτικό ~180–220 / ποτό Π.χ. ουίσκι με κόλα Λικέρ ~130–160 / 40 ml Υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα Κοκτέιλ ~250–400 / ποτό Περιέχουν σιρόπια, λικέρ, χυμούς ή κρέμες Eggnog ~300–400 / ποτήρι Παραδοσιακό ποτό με γάλα, αυγό, ζάχαρη + αλκοόλ

Πώς θα μειώσεις τις θερμίδες από τα αλκοολούχα ποτά αυτές τις γιορτές

Οι γιορτές συχνά συνοδεύονται από αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, όμως οι διατροφολόγοι τονίζουν ότι δεν χρειάζεται να απέχουμε από το ποτό για να διατηρήσουμε τη φυσική μας κατάσταση. Υπάρχουν τρόποι να απολαύσουμε το ποτό μας, χωρίς να αυξήσουμε υπερβολικά τις θερμίδες.

Πιες άφθονο νερό

Εναλλάσσε το ποτό με νερό για να παραμένεις ενυδατωμένος και να μειώσεις την ποσότητα αλκοόλ.

Χρησιμοποίησε αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη

Αν αναμειγνύεις το ποτό σου με αναψυκτικά, επίλεξε light ή χωρίς θερμίδες εκδοχές.

Πρόσθεσε φυσικά αρώματα

Φέτες λεμονιού ή λάιμ, φύλλα δυόσμου ή άλλα βότανα προσφέρουν γεύση χωρίς θερμίδες.

Απόφυγε τα σιρόπια και τα πολύ γλυκά κοκτέιλ

Τα κοκτέιλ με σιρόπια ή γλυκαντικά προσθέτουν πολλές θερμίδες που μπορείς εύκολα να αποφύγεις.

Μην γεμίζεις το ποτό πριν το ολοκληρώσεις

Προσπάθησε να σερβίρεις μικρές μερίδες και να μην προσθέτεις συνέχεια αλκοόλ στο ίδιο ποτήρι.

Κάνε ημέρες χωρίς αλκοόλ μέσα στην εβδομάδα

Ακόμη και λίγες μέρες «ξεκούρασης» από το ποτό βοηθούν στη διατήρηση της ισορροπίας.

Ποιότητα αντί για ποσότητα

Καλύτερα να πιεις ένα ποτό με λίγο ζάχαρη παρά πολλά ποτά που θεωρούνται «υγιεινά» αλλά συνολικά αποδίδουν περισσότερες θερμίδες.

Με αυτές τις απλές στρατηγικές, μπορείς να απολαύσεις το ποτό σου στις γιορτές χωρίς να επιβαρύνεις υπερβολικά τη διατροφή σου και να διατηρήσεις την ευεξία σου.