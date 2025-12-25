Πού κυμαίνονται οι τιμές των τραπεζιών.

Για μια ακόμα φορά, παραμονή Χριστουγέννων αλλά και ανήμερα, τα νυχτερινά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είχαν 100% πληρότητα.

Παρά τις υψηλές τιμές των τραπεζιών τα κέντρα γέμισαν με κόσμο που ήθελε να διασκεδάσει. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ αρκετοί που δεν είχαν κλείσει από νωρίς τραπέζι, δε βρήκαν την παραμονή ή ανήμερα των Χριστουγέννων.

Παρόμοια είναι και η κατάσταση των κρατήσεων για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, αφού τα περισσότερα νυχτερινά κέντρα είναι ήδη sold out.

