Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου ο μεγάλος τελικός.

Το Sing for Greece 2026 συνεχίζεται απόψε, Παρασκευή, στις 21:00, με τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026.

Οι 14 καλλιτέχνες ανεβαίνουν στη σκηνή διεκδικώντας μια θέση στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision που θα γίνει την Κυριακής 15 Φεβρουαρίου και το πολυπόθητο εισιτήριο για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνουν οι Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Η βραδιά θα ανοίξει με όλους τους διαγωνιζόμενους να ερμηνεύουν εμβληματικές ελληνικές συμμετοχές της Eurovision, δημιουργώντας από την αρχή εορταστική ατμόσφαιρα.

Πριν από κάθε εμφάνιση, το κοινό θα απολαμβάνει πρωτότυπα χιουμοριστικά σκετς με τη συμμετοχή των παρουσιαστών και των καλλιτεχνών.

Special Guests

Η σκηνή του Sing for Greece 2026 θα φιλοξενήσει και μοναδικά acts. Η Τάμτα θα παρουσιάσει ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό θέαμα σε συνεργασία με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, σε μια εμφάνιση που υπόσχεται ένταση, συναίσθημα και eurovision αισθητική.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα είναι και η εμφάνιση της Antigoni, η οποία θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά το τραγούδι με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Ο Β’ Ημιτελικός θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1, το ERT World και το ERTFLIX, με υπηρεσίες προσβασιμότητας.Ραδιοφωνικά θα μεταδοθεί από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, τη Φωνή της Ελλάδας και το ERT Echo.

Πώς ψηφίζουμε

Το κοινό, εντός και εκτός Ελλάδας, μπορεί να ψηφίσει με δύο τρόπους:

Με SMS

Στείλτε μήνυμα στο 54222 με τον κωδικό του τραγουδιού που επιλέγετε.

Μπορείτε να στείλετε έως 10 SMS από κάθε αριθμό.

Online

Μέσω της επίσημης πλατφόρμας ψηφοφορίας στο sfg.vote, από Ελλάδα και εξωτερικό.

Οι οδηγίες εμφανίζονται και με QR code κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

Τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού

RIKKI – AGAPI GARVIN – Back in the Game Mikay – Labyrinth Μαρίκα – Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) D3lta – Mad About It ZAF – ASTEIO ΚΙΑΝΝΑ – No More Drama Stella Kay – You Are The Fire TIANORA – Anatello Victoria Anastasia – Whatcha Doin To Me BASILICA – Set Everything On Fire good job Nicky – Dark Side of the Moon KOZA MOSTRA – Bulletproof leroybroughtflowers – SABOTAGE! Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από:

50% ψήφος κοινού

25% ελληνική κριτική επιτροπή

25% διεθνής επιτροπή (Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Μολδαβία, Σερβία)

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερισχύει η ψήφος του κοινού.

Τη βραδιά θα απογειώσει ο Χρήστος Μάστορας, με ένα special live γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες.