Σε έξι συλλήψεις υπεύθυνων καταστημάτων έχει προχωρήσει η ΕΛ.ΑΣ τον τελευταίο μήνα.

Στη σύλληψη ενός 28χρονου υπεύθυνου μπαρ που σέρβιρε αλκοόλ σε ανηλίκους, στην περιοχή της Πετρούπολης, προχώρησαν οι Αρχές, στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τον έλεγχο καταστήματος εντοπίστηκαν εντός του χώρου επτά ανήλικα άτομα στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε σερβιριστεί αλκοόλ.

Σε βάρος του 28χρονου υπεύθυνου του καταστήματος σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

