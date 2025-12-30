Η κλασική συνταγή που θα απογειώσει το εορταστικό τραπέζι και θα χαρίσει εκλεπτυσμένη γεύση στους ουρανίσκους των καλεσμένων.

Το ρεβεγιόν παραμονή ή ανήμερα Πρωτοχρονιάς είναι η στιγμή που η οικογένεια και οι φίλοι συγκεντρώνονται γύρω από το τραπέζι για να γιορτάσουν, και τίποτα δεν φέρνει περισσότερο ζεστασιά και χαρά από ένα λαχταριστό, αρωματικό ψητό χοιρινό με μέλι και πατάτες. Αυτή η κλασική ελληνική συνταγή συνδυάζει το γλυκό του μελιού με τη σπιρτάδα των μπαχαρικών, δημιουργώντας ένα πιάτο που θα ενθουσιάσει όλους τους καλεσμένους.

Η προετοιμασία του κρέατος ξεκινά με μια μαρινάδα από μέλι, μουστάρδα, σκόρδο, θυμάρι και λίγο χυμό λεμονιού, που χαρίζει στο χοιρινό μοναδική γεύση και ζουμερό κρέας. Οι πατάτες ψήνονται μαζί με το κρέας, απορροφώντας τους χυμούς και το άρωμα, για ένα αποτέλεσμα που λιώνει στο στόμα.

Το μυστικό για αφράτο και τρυφερό χοιρινό βρίσκεται στην προσεκτική επιλογή κομματιού (σπάλα ή λαιμός), στη σωστή μαρινάδα και στο σιγανό ψήσιμο που επιτρέπει στο κρέας να μαλακώσει χωρίς να στεγνώσει. Το τέλος του ψησίματος με υψηλή θερμοκρασία δημιουργεί μια χρυσαφένια, καραμελωμένη κρούστα που κλέβει τις εντυπώσεις.

Για να κάνετε το ρεβεγιόν ακόμα πιο ξεχωριστό, μπορείτε να προσθέσετε στο ταψί καρότα ή κρεμμύδια για έξτρα γλύκα. Με λίγη προετοιμασία από πριν, όπως η μαρινάδα του κρέατος από την προηγούμενη μέρα, το ψητό χοιρινό σας θα είναι έτοιμο να κερδίσει τις καρδιές των καλεσμένων, προσφέροντας μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη.

Η συνταγή «εγγύηση» για ένα χοιρινό που λιώνει στο στόμα

Ο Βασίλης Καλλίδης μοιράζεται μαζί μας τη συνταγή του, που συνδυάζει την γλυκύτητα του μελιού με τα αρώματα των μπαχαρικών και των φρέσκων λαχανικών.

Υλικά:

1 χοιρινός λαιμός

2 φλ. κόκκινο κρασί

3 κ.σ. μέλι

7-8 σκελίδες σκόρδο

2-3 κλαράκια σέλερι

2-3 καρότα

2 κρεμμύδια

Αλάτι, πιπέρι

για τις πατάτες:

1 κιλό πατάτες baby

Ελαιόλαδο

3-4 κλωναράκια δενδρολίβανο

3-4 σκελίδες σκόρδο

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση:

Προετοιμάστε το χοιρινό: Κάνετε χαρακιές στο χοιρινό και τρίψτε το με αλάτι και πιπέρι. Σε ένα μεγάλο ταψί, προσθέστε τα κρεμμύδια, τα καρότα και το σέλερι κομμένα σε κομμάτια και τοποθετήστε από πάνω το χοιρινό. Αναμείξτε το κόκκινο κρασί με το μέλι και το σκόρδο, και περιχύστε το χοιρινό. Αφήστε το να μαριναριστεί για 1-2 ώρες ή, ιδανικά, όλη τη νύχτα για πιο έντονη γεύση. Προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C. Ψήστε το χοιρινό για περίπου 1,5-2 ώρες, περιχύνοντας με τους χυμούς κάθε 20-30 λεπτά για να μείνει ζουμερό. Στο τέλος, αυξήστε τη θερμοκρασία στους 200°C για να δημιουργηθεί μια χρυσαφένια, καραμελωμένη κρούστα. Σε ένα άλλο ταψί, ανακατέψτε τις πατάτες baby με ελαιόλαδο, δενδρολίβανο, σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. Ψήστε για περίπου 40-45 λεπτά μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τραγανές εξωτερικά, αλλά μαλακές στο εσωτερικό.