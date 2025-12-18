Το συγκεκριμένο πιάτο αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές των εορτών, καθώς παντρεύει τη γλυκιά γεύση του μελιού με την ένταση της μουστάρδας.

Με το άρωμα των Χριστουγέννων να γεμίζει τα σπίτια και τα τραπέζια να στρώνονται για τις πιο ζεστές οικογενειακές στιγμές του χρόνου, η ελληνική κουζίνα επιστρέφει στις αγαπημένες της γεύσεις.

Ανάμεσα σε φωτισμένα δέντρα, μελωμένα γλυκά και ευχές, το χοιρινό με μέλι και μουστάρδα κερδίζει επάξια τη θέση του ως πρωταγωνιστής του γιορτινού τραπεζιού, συνδυάζοντας παράδοση και σύγχρονη γαστρονομία.

Υλικά για 2 άτομα

Για τη σάλτσα

2 κ.σ. μέλι Ρόδου

1 κ.σ. μουστάρδα με κόκκους

2 σκελίδες σκόρδο

1 κ.σ κόκκοι κόλιανδρου

2 κ.σ. ελαιόλαδο

2 χοιρινές μπριζόλες με κόκαλο

200 ml. ζωμός κοτόπουλου

1 κ.σ. λευκό ξίδι

χυμό από ένα πορτοκάλι

φλούδα από 1 μανταρίνι

Για τον πουρέ

Υλικά

600 γρ. πατάτες, βρασμένες

100 γρ. βούτυρο

2 κ.σ. γιαούρτι στραγγιστό

1 κ.γ. ανθός αλατιού

1 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το σερβίρισμα

λεμονοθύμαρο

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

{https://exchange.glomex.com/video/v-d6xjkx8o9sgh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Πέτρος Συρίγος μάς ετοιμάζει χοιρινά μπριζολάκια με μέλι και πορτοκάλι!

Για τη συνταγή θα χρειαστούμε:

8 χοιρινά μπριζολάκια λαιμού, περίπου 150 γρ. το κάθε ένα

120 γρ. μέλι

250 ml χυμό πορτοκαλιού

1 κ.τ.σ. ξύσμα πορτοκαλιού

2 σκ. σκόρδο

Αλάτι, πιπέρι

Θυμάρι

{https://exchange.glomex.com/video/v-cyx3ke5o3typ?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-d9i5dlblktm9?integrationId=40599y14juihe6ly}