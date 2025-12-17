Στην Γαλλία είναι σε εξέλιξη η ανάκληση παρτίδας δημοφιλούς καλλυντικού της σειράς Eau Thermale Avène μετά τον εντοπισμό πιθανής παρουσίας του βακτηρίου Pseudomonas aeruginosa (ψευδομονάδα). Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Pierre Fabre Dermo-Cosmétique ανακαλείται παρτίδα του καλλυντικού Avène Tolérance Λοσιόν Καθαρισμού - Ντεμακιγιάζ Προσώπου για Υπερευαίσθητες Επιδερμίδες.
Αυτό είναι το καλλυντικό που ανακαλείται παρτίδα του - Η ανακοίνωση της εταιρείας
Αριθμός παρτίδας: 5A222
Ημερομηνία λήξης: 30/09/2028
Συσκευασία: Φιάλη 200 ml
Διάθεση: 26/11/2025 – 16/12/2025
Περιοχή διάθεσης: Ολόκληρη η Γαλλία
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στην επίμαχη παρτίδα υπάρχει ενδεχόμενο μικροβιακής επιμόλυνσης από Pseudomonas aeruginosa. Το βακτήριο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, κυρίως σε άτομα με ευαίσθητο δέρμα, δερματολογικές παθήσεις ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.
Πιθανοί κίνδυνοι
Η χρήση του προϊόντος ενδέχεται να οδηγήσει σε:
- δερματικό ερεθισμό
- δερματικές λοιμώξεις
- ερεθισμό ή λοίμωξη των ματιών
Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές
Οι καταναλωτές που διαθέτουν την επίμαχη παρτίδα του προϊόντος πρέπει:
- να σταματήσουν άμεσα τη χρήση,
- να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς,
- να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση.
Η ανάκληση είναι εθελοντική, στο πλαίσιο της προληπτικής προστασίας της δημόσιας υγείας.
Τι είναι η ψευδομονάδα
Η Pseudomonas aeruginosa είναι βακτήριο που αναπτύσσεται σε υγρά περιβάλλοντα και μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προκαλέσει λοιμώξεις του δέρματος ή των ματιών. Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν τον αριθμό παρτίδας στο πίσω μέρος της συσκευασίας πριν από οποιαδήποτε χρήση.
Οι λοιμώξεις από ψευδομονάδα μπορούν να επηρεάσουν διαφορετικά μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των πνευμόνων, της κυκλοφορίας του αίματος, του ουροποιητικού συστήματος και του δέρματος. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως άτομα με χρόνιες ασθένειες, εγκαύματα ή που υποβάλλονται σε επεμβατικές ιατρικές διαδικασίες. Τα συμπτώματα μιας λοίμωξης από ψευδομονάδα ποικίλλουν ανάλογα με την εστία της λοίμωξης. Τα συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν:
- Λοιμώξεις του αναπνευστικού: Βήχας, δυσκολία στην αναπνοή, πόνος στο στήθος και πυρετός.
- Λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος: Συχνοουρία, αίσθημα καύσου κατά την ούρηση και πόνος στην κάτω κοιλιακή χώρα.
- Δερματικές λοιμώξεις: Ερυθρότητα, πρήξιμο και σχηματισμός πύου στο σημείο της λοίμωξης, που παρατηρείται συχνά σε εγκαύματα.
- Λοιμώξεις του αίματος: Πυρετός, ρίγη, ταχυπαλμία και σύγχυση.