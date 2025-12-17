Ποια είναι η επίμαχη παρτίδα και γιατί αποφασίστηκε η ανάκληση του καλλυντικού, η ανακοίνωση των γαλλικών Αρχών.

Στην Γαλλία είναι σε εξέλιξη η ανάκληση παρτίδας δημοφιλούς καλλυντικού της σειράς Eau Thermale Avène μετά τον εντοπισμό πιθανής παρουσίας του βακτηρίου Pseudomonas aeruginosa (ψευδομονάδα). Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Pierre Fabre Dermo-Cosmétique ανακαλείται παρτίδα του καλλυντικού Avène Tolérance Λοσιόν Καθαρισμού - Ντεμακιγιάζ Προσώπου για Υπερευαίσθητες Επιδερμίδες.

Αυτό είναι το καλλυντικό που ανακαλείται παρτίδα του - Η ανακοίνωση της εταιρείας

Αριθμός παρτίδας: 5A222

Ημερομηνία λήξης: 30/09/2028

Συσκευασία: Φιάλη 200 ml

Διάθεση: 26/11/2025 – 16/12/2025

Περιοχή διάθεσης: Ολόκληρη η Γαλλία

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στην επίμαχη παρτίδα υπάρχει ενδεχόμενο μικροβιακής επιμόλυνσης από Pseudomonas aeruginosa. Το βακτήριο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, κυρίως σε άτομα με ευαίσθητο δέρμα, δερματολογικές παθήσεις ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Πιθανοί κίνδυνοι

Η χρήση του προϊόντος ενδέχεται να οδηγήσει σε:

δερματικό ερεθισμό

δερματικές λοιμώξεις

ερεθισμό ή λοίμωξη των ματιών

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές που διαθέτουν την επίμαχη παρτίδα του προϊόντος πρέπει:

να σταματήσουν άμεσα τη χρήση,

να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς,

να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση.

Η ανάκληση είναι εθελοντική, στο πλαίσιο της προληπτικής προστασίας της δημόσιας υγείας.

Τι είναι η ψευδομονάδα

Η Pseudomonas aeruginosa είναι βακτήριο που αναπτύσσεται σε υγρά περιβάλλοντα και μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προκαλέσει λοιμώξεις του δέρματος ή των ματιών. Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν τον αριθμό παρτίδας στο πίσω μέρος της συσκευασίας πριν από οποιαδήποτε χρήση.

Οι λοιμώξεις από ψευδομονάδα μπορούν να επηρεάσουν διαφορετικά μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των πνευμόνων, της κυκλοφορίας του αίματος, του ουροποιητικού συστήματος και του δέρματος. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως άτομα με χρόνιες ασθένειες, εγκαύματα ή που υποβάλλονται σε επεμβατικές ιατρικές διαδικασίες. Τα συμπτώματα μιας λοίμωξης από ψευδομονάδα ποικίλλουν ανάλογα με την εστία της λοίμωξης. Τα συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν: