«Δεν υπάρχει υπομονή πια, μόνο αγανάκτηση, μετά από τόσες ψεύτικες υποσχέσεις. Τόσο δύσκολο είναι η Πρωτοβάθμια Χανίων να καλύψει τα κενά;» ξεσπά η μητέρα.

Κραυγή αγωνίας για τα τεράστια κενά που καταγράφονται στην Παράλληλη Στήριξη και όχι μόνο τρεις μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς απευθύνει μέσω επιστολή της μητέρα μαθητή εκπροσωπώντας το 11ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων. Στην επιστολή που δημοσιεύει το zarpanews.gr η μητέρα εκφράζει την πλήρη απογοήτευση των γονέων, καθώς παρά τις υποσχέσεις για προσλήψεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, τα παιδιά τους παραμένουν χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το δικό της παιδί χρήζει 24ωρης παράλληλης υποστήριξης εβδομαδιαία, αλλά η Γ’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών δεν έχει φέρει εκπαιδευτικό για το τμήμα τους.

Η επιστολή τονίζει επίσης την έλλειψη εκπαιδευτικών για το Ολοήμερο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα γονείς να αναγκάζονται να παρατούν την εργασία τους για να παραλάβουν τα παιδιά τους νωρίτερα. Η μητέρα καταγγέλλει την αδιαφορία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και του Υπουργείου Παιδείας, που περιορίζονται σε υποσχέσεις χωρίς ουσιαστική παρέμβαση για την κάλυψη των κενών. Κλείνοντας, η μητέρα απευθύνει έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή του για ισότιμες μορφωτικές ευκαιρίες, καλύπτοντας άμεσα τα εκπαιδευτικά κενά.

Η επιστολή της μητέρας

«Ο κόμπος έφτασε πια στο χτένι! Η υπομονή μου ξεχείλισε! Μαζί με τη δική μου, το ίδιο και όλων των γονέων της τάξης του παιδιού μου, όλου του σχολείου, όλου του Νομού Χανίων. Βλέπετε, φτάσαμε εν έτει 2025 να παλεύουμε για τα ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ στην εκπαίδευση…

Τα μέσα Νοεμβρίου πέρασαν κι εμείς χάσαμε για άλλη μια φορά τις ελπίδες μας για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών μας για παράλληλη στήριξη… Δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση στα αιτήματά μας. Ενδιαφέρει το θέμα αυτό τη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων; Γιατί, ανταπόκριση ούτε τώρα είδαμε. Και η σχολική χρονιά κυλάει…

Μιλώντας πιο συγκεκριμένα και πιο προσωπικά, σύμφωνα με το ΚΕΔΑΣΥ, το δικό μου παιδί χρήζει 24ωρης παράλληλης υποστήριξης εβδομαδιαία, προκειμένου να καλυφθούν οι μαθησιακές της ανάγκες. Περιμένοντας, λοιπόν, καρτερικά (μαζί με άλλους γονείς) την πολυπόθητη Γ’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, μαθαίνω ότι, για ακόμα μία φορά, δεν θα υπάρξει εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής για εμάς. Για άλλη μια φορά πλανηθήκαμε οικτρά! Στην Γ’ τάξη του δημοτικού σχολείου, που φοιτά το παιδί μου, σαν το μάννα εξ ουρανού περιμέναμε τόσο καιρό τα αυτονόητα! Τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών, αυτή την τόσο πολύτιμη για εμάς βοήθεια. Στα αλήθεια, οι υπεύθυνοι που παίρνουν τις αποφάσεις βλέποντας τα παιδιά μας ως αριθμούς, περιμένουν από μία μόνο δασκάλα Γενικής Παιδείας να καταφέρει να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες 22 μαθητών; Μόνη της δίνει ό,τι καλύτερο κι ό,τι περισσότερο μπορεί ως εκπαιδευτικός, όμως ποιο παιδί να κοιτάξει πρώτο; Και με ποικίλες δυσκολίες το καθένα.

Υπάρχουν και άλλες, πολύ σημαντικές ανάγκες, όπως η έλλειψη εκπαιδευτικών για το Ολοήμερο τμήμα του σχολείου μας. Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, μέχρι τώρα στερήθηκαν το Ολοήμερο τα παιδιά της Ε’ τάξης. Τώρα το στερούνται τα παιδιά της Δ’ και σειρά έχουν εκείνα της Στ’ τάξης. Όμως δεν γίνεται να αναγκάζεται ο κάθε γονέας να παρατάει την εργασία του, με κίνδυνο να τη χάσει, ώστε να παίρνει το παιδί του από το σχολείο στις 13.15. Το σχολείο μας δυστυχώς πλήττεται και από το ζήτημα αυτό, μαζί με τόσα άλλα σχολεία του νομού μας και πανελλαδικά.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και, κατά συνέπεια, το Υπουργείο Παιδείας, για άλλη μια φορά έδειξαν την αδιαφορία τους, δίνοντας υποσχέσεις και περιμένοντας να λύσει το σχολείο το πρόβλημα! Όμως φυσικά και δεν είναι στα καθήκοντα του διευθυντή να καλύψει τα κενά με το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό, «πετσοκόβοντας» τις ώρες διδασκαλίας που δικαιούται κάθε μαθητής με γνωμάτευση μαθησιακών δυσκολιών. Ναι, το άκουσα και αυτό στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας, όταν πήγα εκεί κατ’ ιδίαν! Όμως, καθήκον της Πρωτοβάθμιας είναι να «πιέσει» το υπουργείο ώστε να προσλάβει εκπαιδευτικούς, όχι να παρακαλάει εμάς τους γονείς να κάνουμε υπομονή! Δεν υπάρχει υπομονή πια, μόνο αγανάκτηση, μετά από τόσες ψεύτικες υποσχέσεις.

Τόσο δύσκολο είναι η Πρωτοβάθμια Χανίων να καλύψει τα κενά; Κι αντί να διαθέτει το Υπουργείο Παιδείας χιλιάδες ευρώ για λαχανόκηπους ή μαθήματα ραπτικής και φοριαμούς για τις μαθητικές τσάντες, όπως εξαγγέλλει, ας καλύψει πρώτα τις επείγουσες εκπαιδευτικές ανάγκες. Τι είναι, άραγε, πιο σημαντικό; Οι γονείς δεν δύνανται να πληρώνουν από την τσέπη τους για ιδιωτική παράλληλη στήριξη. Το υπουργείο είναι υποχρεωμένο να στείλει!

Πολλοί είναι οι δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής για παράλληλη στήριξη που περιμένουν μέρα με τη μέρα την πρόσληψή τους. Περιμένουν βέβαια να τελέσουν το έργο τους με μισθούς πείνας και όχι με μισθούς ανθρώπινους, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά έξοδα της διαμονής τους, τη στιγμή που η ακρίβεια θερίζει.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή του για συμπερίληψη και ίσες μορφωτικές ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές, καλύπτοντας τα εκπαιδευτικά κενά το συντομότερο δυνατόν.

Ειρήνη Ποιμενάκη

Μητέρα μαθήτριας Γ’ δημοτικού σχολείου,

εκ μέρους των γονέων και των κηδεμόνων των παιδιών όλου του τμήματος του παιδιού μου, καθώς και των μελών του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 11ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων.»