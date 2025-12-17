Είναι ήδη σε εξέλιξη πειθαρχικός έλεγχος για το συμβάν που έλαβε χώρα εντός της τάξης του 3ου ΓΕΛ Αιγάλεω.

Έντονες αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει στο 3ο ΓΕΛ Αιγάλεω με τους μαθητές να καταγγέλλουν ότι καθηγήτρια προέβαλε στην τάξη επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς Black Mirror, το οποίο περιείχε σκηνές και αναφορές ακατάλληλες για ανηλίκους.

Σύμφωνα με τα καταγγελόμενα, το αυτοτελές επεισόδιο της σειράς που επιλέχθηκε να προβληθεί στους μαθητές περιελάμβανε έντονο σεξουαλικό περιεχόμενο, αναφορές σε σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, καθώς και σκηνές κτηνοβασίας, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση και έντονη δυσφορία μέσα στην τάξη. Οι μαθητές φέρονται να ζήτησαν επανειλημμένα τη διακοπή της προβολής, ωστόσο, όπως καταγγέλλουν, η εκπαιδευτικός αρνήθηκε, χαρακτηρίζοντάς τους «ανώριμους» και «γυμνασιόπαιδα». Μάλιστα, ορισμένοι μαθητές αποχώρησαν από το μάθημα, ενώ άλλοι προσπάθησαν να απενεργοποιήσουν τον διαδραστικό πίνακα, προκειμένου να σταματήσει η προβολή. Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, η καθηγήτρια, με τη συνδρομή δεύτερου παρευρισκόμενου εκπαιδευτικού, συνέχισε την προβολή, αποκαλώντας μαθητή που παρενέβη «θρασύτατο».

Σε δηλώσεις του στο MEGA ανέφερε για το συμβάν ότι «Τη Δευτέρα η καθηγήτρια πληροφορικής πρόβαλε στα παιδιά ένα επεισόδιο από τη σειρά Black Mirror, στο οποίο από όσα είπαν τα παιδιά υπάρχουν μέσα κάποιες ακατάλληλες σκηνές. Το περιστατικό έγινε στο τμήμα των μαθητών της Γ' λυκείου, οι οποίοι επέλεξαν να μην πάνε στην πενθήμερη εκδρομή της τάξης και έμειναν στο σχολείο. Προκλήθηκε μια ένταση. Ένας μαθητής σηκώθηκε και έκλεισε τον προτζέκτορα και της είπε" Κυρία τι πράγμα είναι αυτά;". Αμέσως μετά η διευθύντρια κάλεσε την καθηγήτρια στο γραφείο της. Έχει ενημερωθεί και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και περιμένουμε τις ενέργειες που θα κάνει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-df0cm8peazah?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το επίμαχο επεισόδιο που προβλήθηκε ανήκει στην 5η σεζόν του Black Mirror και φέρει σήμανση καταλληλότητας για ενήλικες από την πλατφόρμα Netflix. Αν και πραγματεύεται θέματα κοινωνικών σχέσεων και τον ρόλο της τεχνολογίας, περιέχει θεματικές που κρίθηκαν ακατάλληλες για ανήλικους μαθητές.

Τι απαντά η Διεύθυνση του Σχολείου

Η διευθύντρια του 3ου Γενικού Λυκείου Αιγάλεω, Ευανθία Κοντογούρη, επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό έχει τεθεί υπόψη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας, ενώ έχουν ήδη ενημερωθεί οι γονείς και οι μαθητές. Όπως ανέφερε, η υπόθεση αντιμετωπίζεται με θεσμικό τρόπο και ψυχραιμία, με στόχο τη διασφάλιση του σχολικού κλίματος και την πλήρη διερεύνηση της καταγγελίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df0de7kcsld5?integrationId=40599y14juihe6ly}