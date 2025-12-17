Ψέματα χαρακτήρισε τα περί προετοιμασίας της Ρωσίας να επιτεθεί στην Ευρώπη ο Βλάντιμιρ Πούτιν.

Παρουσιάζοντας την αποτίμηση των επιχειρήσεων κατά την διάρκεια του έτους αλλά και τις προτεραιότητες της Ρωσίας στην άμυνα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε ξανά «ψέματα και ανοησίες» όσα λέγονται περί προετοιμασίας της Μόσχας να επιτεθεί στην Ευρώπη.

Η Ρωσία πάντα προσπαθούσε να επιλύει τα πάντα ειρηνικά μέχρι το τέλος, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, σημειώνοντας πως οι πολιτικοί στην Ευρώπη αυξάνουν τον «βαθμό υστερίας» και «τρομοκρατούν τους ανθρώπους» σχετικά με την αναπόφευκτη σύγκρουση με τη Ρωσία.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε το έτος που ολοκληρώνεται ως «σημαντικό στάδιο» για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις απελευθέρωσαν περισσότερους από 300 οικισμούς. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού επικεντρώθηκαν στη φθορά των αντίπαλων δυνάμεων και των εφεδρειών τους, συμπεριλαμβανομένων μονάδων που είναι εξοπλισμένες με ξένο στρατιωτικό υλικό.

«Οι θέσεις που έχουμε καταλάβει, τα προγεφυρώματα που έχουμε δημιουργήσει τους τελευταίους μήνες και, φυσικά, η μοναδική τακτική και επιχειρησιακή εμπειρία που αποκτήσαμε στη μάχη, μας επιτρέπουν να αυξήσουμε τον ρυθμό της επίθεσης σε στρατηγικά σημαντικές κατευθύνσεις» πρόσθεσε.

{https://x.com/clashreport/status/2001246338437304675?s=20}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Θα προτιμούσαμε τη διπλωματία, αλλά αν η Δύση αρνηθεί να μιλήσει, θα απελευθερώσουμε τα ιστορικά μας εδάφη μέσω πολέμου», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Αναφέρθηκε στην εξέλιξη των δυνατοτήτων των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, σημειώνοντας ότι η αμυντική βιομηχανία της χώρας αυξάνει σταθερά την παραγωγή οπλικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται από τα στρατεύματα. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τα προγράμματα ανάπτυξης των στρατηγικών οπλικών συστημάτων Burevestnik και Poseidon, ενώ ανακοίνωσε ότι το πυραυλικό σύστημα Oreshnik αναμένεται να τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του έτους.

Τέλος, ο Πούτιν χαιρέτησε την πρόοδο στον διάλογο με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.