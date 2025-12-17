Το δρόμο για τις φυλακές πήρε η 16χρονη μετά το αιματηρό περιστατικό.

Προφυλακιστέα μετά την απολογία της στον ανακριτή, κρίθηκε η 16χρονη μαθήτρια που μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της, στο 15ο Γυμνάσιο της Κυψέλης. Δικογραφία όμως σχηματίστηκε και για τους γονείς της 16χρονης καθώς έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση για ενδεχόμενη παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η 16χρονη μαθήτρια που απολογήθηκε στον ανακριτή ανηλίκων βαρύνεται με δύο κακουργήματα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία, μέσα σε σχολικό συγκρότημα και για οπλοφορία. Η 16χρονη εμφανίστηκε μετανιωμένη στην απολογια της και ισχυρίστηκε ότι το μαχαίρι το είχε για δική της προστασία.

Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης στο Γυμνάσιο της Κυψέλης

Το περιστατικό συνέβη έξω από σχολική αίθουσα όταν η 16χρονη κατηγορούμενη φέρεται να επιτέθηκε με στιλέτο τύπου πεταλούδα στην 14χρονη κατηγορώντας την ότι νωρίτερα την αποκάλεσε «πρεζάκι». Η 14χρονη αντέδρασε ενώ στην προσπάθειά της να αμυνθεί και να προστατευτεί με τα χέρια της τραυματίστηκε στον καρπό και στην κοιλιακή χώρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 16χρονη πριν μερικούς μήνες είχε στραφει και παλι σε βαρος αλλης ανηλικης τραυματίζοντας την με μαχαίρι ενώ τον περασμένο Οκτώβριο συνελήφθη καθώς σε έλεγχο στον δρόμο βρέθηκε πάνω της μαχαίρι 18 εκατοστών.

