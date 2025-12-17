Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, εξέτασε τον Γιώργο Μυλωνάκη στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για θεσμικά κενά, ελλιπείς ελέγχους και κραυγαλέα άγνοια της κυβερνητικής πλευράς κάνει λόγο η Νέα Αριστερά μετά την εξέταση του Γιώργου Μυλωνάκη από τον Νάσο Ηλιόπουλο στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αρχικά ο κ. Μυλωνάκης δεν απαντούσε στην ερώτηση αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε ή όχι να ελέγχει πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας και χρειάστηκε επανειλημμένως να επανέλθει ο Νάσος Ηλιόπουλος ώστε ο κ. Μυλωνάκης να μην πολιτικολογεί παραδεχόμενος πως «ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει την υποχρέωση να κάνει διασταυρωτικούς ελέγχους». Συνεχίζοντας την ερώτηση ο Νάσος Ηλιόπουλος είπε στον κ. Αυγενάκη: «το γεγονός ότι μέσα στο φερόμενο κύκλωμα στην Κρήτη που πιάστηκε αυτές τις ημέρες με πρωταγωνιστή τον κ. Χειλεντζάκη, πρωτοπαλίκαρο του κ. Αυγενάκη, υπάρχουν δεσμευμένα ΑΦΜ, που είχαν δεσμευτεί από την Τυχεροπούλου, και εκ των υστέρων αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν, αυτό τι δείχνει για την ποιότητα των ελέγχων;». Τότε ο κ. Μυλωνάκης αναγνώρισε: «Αν αυτό ισχύει σημαίνει ότι οι έλεγχοι ήταν ελλιπείς». Αμέσως μετά από αυτή την απάντηση κ. Μυλωνάκης έσπευσε να διευκρινίσει ότι στην κυβέρνηση «δεν είμαστε ντεντέκτιβ» για να πάρει την ειρωνική απάντηση από τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς: «είστε άσχετοι».

Αμέσως μετά ο Νάσος Ηλιόπουλος ρώτησε: «Γνωρίζετε ή δεν γνωρίζετε αν υπήρξαν ΑΦΜ που είχαν δεσμευτεί και τα οποία στη συνέχεια λόγω ελλιπών ελέγχων αποδεσμεύτηκαν και αυτή τη στιγμή είναι στη δικαιοσύνη;». Ο κ. Μυλωνάκης για μία ακόμη ερώτηση δήλωσε άγνοια…

Σε ό,τι αφορά στην εμπιστοσύνη του Μυλωνάκη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, ο Νάσος Ηλιόπουλος θύμισε τις υποθέσεις Χλύκα και Καλφούντζου οι οποίοι έχουν καταδικαστεί από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για επιδοτήσεις ανύπαρκτων βοσκοτόπων. Βασικός μάρτυρας στις υποθέσεις αυτές ήταν η κα Τυχεροπούλου, η οποία ενώ είναι συνεργάτης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, την ίδια ώρα στην Ελλάδα διώκεται. Ο Νάσος Ηλιόπουλος ρώτησε πώς συνδυάζονται αυτά τα γεγονότα παράλληλα με τον κ. Μυλωνάκη να εμφανίζεται να μην γνωρίζει καν τη δίωξη Τυχεροπούλου.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος ζήτησε από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργω να του πει αν έχει κάποια εξήγηση γιατί η ευρωπαϊκή εισαγγελία έχει εντάξει στη δικογραφία τους Βορίδη και Αυγενάκη, αλλά όχι Λιβανό και Γεωργαντά – και πάλι δεν έδωσε απάντηση ο Μυλωνάκης. Επίσης απέφυγε να απαντήσει όταν ρωτήθηκε για το πώς γίνεται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας να «αδειάζει» τον πρώην υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη και την ίδια ώρα να βρίσκονται και οι δύο στο Μαξίμου, «τι κέντα είναι αυτή;» ήταν η χαρακτηριστική ερώτηση Ηλιόπουλου.

Επιπλέον ο Νάσος Ηλιόπουλος έδειξε φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ρωτώντας αν ο πρωθυπουργός γνώριζε τους Ξυλούρη, Στρατάκη και Χιλετζάκη. Ο κ. Μυλωνάκης απάντησε αόριστα «έχω απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν τους γνώριζε», χωρίς να απαντά στις επίμονες ερωτήσεις του βουλευτή της Νέας Αριστεράς αν τον έχει ρωτήσει.

Σε επόμενη ερώτηση ο Νάσος Ηλιόπουλος αναφέρθηκε στις επαφές του προέδρου της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή με τον εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο Γιώργο Ξυλούρη, ρωτώντας τον αν η κυβέρνηση αισθάνθηκε την ανάγκη να ρωτήσει των πρόεδρο της ΑΑΔΕ γι’ αυτές τις συναντήσεις. Η απάντηση του υφυπουργού στον πρωθυπουργό ήταν… «όχι», σπεύδοντας στη συνέχεια ότι για αυτή την απάντησή του αναφερόταν στον εαυτό του.