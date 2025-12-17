Οι σχέσεις του Γρηγόρη Δημητριάδη με τις εταιρείες και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ταξίδι του κατηγορούμενου Γιάννη Λαβράνου μαζί με πρώην υπουργό στο Ισραήλ. Τι κατέθεσε μάρτυρας-δημοσιογράφος.

Τα κομμάτια από το παζλ της σκοτεινής υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών προσπαθεί να ενώσει το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, μέσα από τις καταθέσεις των μαρτύρων στη διαδικασία.

Αποκαλυπτικά στην κατεύθυνση αυτή είναι τα αποτελέσματα της δημοσιογραφικής έρευνας, όπως τα παρουσίασε στο δικαστήριο ο Νικόλαος Λεοντόπουλος, δημοσιογράφος στο reporters united.

Περιγράφοντας τους σημαντικότερους «σταθμούς» της έρευνας του που ξεκίνησε τα Χριστούγεννα του 2021 ο δημοσιογράφος είπε: «Πρώτο δημοσίευμα ήταν τον Ιανουάριο του 2022. Με ενδιαφέρει το θεσμικό κομμάτι της ιστορίας των επισυνδέσεων και των υποκλοπών. Μπαίνουμε στην υπόθεση με τον συνάδελφο, Θοδωρή Χονδρόγιαννο, κάπως ανύποπτα, όταν συνειδητοποιούμε πως η Κυβέρνηση έχει αλλάξει το νόμο για το δικαίωμα πληροφόρησης προσώπων που έχουν παρακολουθηθεί από ΕΥΠ. Τον Μάρτιο του 2021 βγήκαν και τα στελέχη της ΑΔΑΕ και είπαν πως είναι αντισυνταγματικός ο νόμος. Μάθαμε ότι σημαντικά πρόσωπα στην πολιτική όταν πληροφορήθηκαν τον νόμο θεώρησαν ότι κάτι συμβαίνει. Δεν είχαμε ιδέα για Κουκάκη τότε. Καταλάβαμε ότι για να αλλάζουν τον νόμο με αναδρομική ισχύ πρέπει να θέλουν να κρύψουν κάποια παρακολούθηση. Ξέρουμε ότι σημαντικά πρόσωπα έκαναν διαβήματα στον Πρωθυπουργό και τον Δημητριάδη να μην περάσουν αυτόν τον νόμο και δεν εισακούστηκαν».

Κατά την πορεία της έρευνας, προέκυψε η τηλεφωνική παρακολούθηση του Θανάση Κουκάκη οπότε, όπως είπε ο μάρτυρας, υπήρξε το «δημοσίευμα ότι ο Κουκάκης παρακολουθείται από ΕΥΠ και στη συνέχεια προκύπτει και ο Ανδρουλάκης και καταλαβαίνουμε ότι η υπόθεση είναι πάρα πολύ σημαντική Κάνουμε δημοσιεύματα για Δημητριάδη, Λαβράνο, Μπίτζιο. Φτάνουμε στον Αύγουστο που ξεσπάει η υπόθεση».

Οι σχέσεις Δημητριάδη με τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες

Ερωτώμενος ο μάρτυρας για τα συμπεράσματα από την έρευνα του, τόνισε: «Τον Ιούνιο καταφέρνουμε να τεκμηριώσουμε ένα πλέγμα εταιρειών που έχει στη μέση τον Δημητριάδη και συνδέεται με Μπίτζιο και Λαβράνο. Το πρώτο δημοσίευμα είναι οι συνδέσεις, πως γίνεται να συνδέεται ο Δημητριάδης με επιχειρηματίες που συνδέονται με το παράνομο λογισμικό».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο σημείο αυτό, ο Ν. Λεοντόπουλος δεν παρέλειψε να μιλήσει και για το δικαστικό «πόλεμο» που δέχτηκε από το Γρηγόρη Δημητριάδη, υπογραμμίζοντας την αθώωσή του. Και συνέχισε, αναφερόμενος στο ρόλο του Γρ. Δημητριάδη. «Ο γ.γ. του Πρωθυπουργού εμφανιζόταν να αγοράζει εταιρεία που συνδεόταν με πολλούς τρόπους με τον κ. Μπίτζιο και ταυτόχρονα να πουλάει σε άλλη εταιρεία που συνδεόταν με Λαβράνο και Μπίτζιο. Είναι περίεργο που σχετίζεται με αυτόν τον τρόπο με τους δύο επιχειρηματίες» είπε ο δημοσιογράφος.

Πρόεδρος: Είχατε επαφή μαζί τους;

Μάρτυρας: Ναι προσπαθήσαμε να έχουμε επαφή από την πρώτη στιγμή στα πλαίσια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Μετά ήρθαμε σε επαφή με Λαβράνο και πρέπει να ήμαστε οι μόνοι που καθίσαμε μαζί του. Το ενδιαφέρον ήταν πως υπήρχαν εταιρίες που υπάρχουν πρόσωπα που δεν υπάρχουν, πρόσωπα που είναι πλαστά. Κάναμε μία πολύωρη κουβέντα με δικηγόρο του και ένα κομμάτι δημοσιεύσαμε στο άρθρο «όλες οι ταυτότητες του Γιάννη Λαβράνου»… Ο κ. Λαβράνος αρνήθηκε ότι είναι ο άνθρωπος που διοικεί την Krikel.

Το «περίεργο» ταξίδι Λαβράνου - Παναγιωτόπουλου στο Ισραήλ

Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε και όσα είχε αναφέρει ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος για ταξίδι του Γιάννη Λαβράνου στο Ισραήλ μαζί με τον πρώην υπουργό Άμυνας, κ. Παναγιωτόπουλο, λέγοντας: «Στην προσπάθεια μας να τεκμηριώσουμε αν ταξίδι έγινε, βρήκαμε έναν ανώτατο αξιωματικό ενόπλων δυνάμεων και μας επιβεβαίωσε ότι έγινε ταξίδι Παναγιωτόπουλου - Λαβράνου στο Ισραήλ. Συμμετείχε στο ταξίδι η πηγή μας… Είναι περίεργο ότι πήγε Λαβράνος σε αυτό το ταξίδι».

Ο Νίκος Λεοντόπουλος μίλησε για «αρκετές ενδείξεις που εάν τις βάλει όλες μαζί δεν είναι συμπτώσεις» και πρόσθεσε «Έχεις ανθρώπους που λένε ψέματα. Λέει ο Δημητριάδης, στην εξεταστική επιτροπή ότι δεν γνωρίζει Μπίτζιο και λίγους μήνες μετά, δικηγόρος καταθέτει ότι ο Δημητριάδης του ζήτησε να αναλάβει Μπίτζιο. Για μένα ένας άλλος παράγοντας που με κάνει να νιώσω ασφαλής να φτάσω σε τέτοια συμπεράσματα είναι η υπόθεση των εξαγωγών. Γνωρίζουμε ότι η Intellexa χρησιμοποίησε την Ελλάδα για να κάνει εξαγωγές λογισμικού σε περίεργες χώρες γιατί το Σουδάν και η Μαδαγασκάρη είναι περίεργες χώρες».

«Οι δράστες είναι ένα βήμα μπροστά»

Στο δικαστήριο κατέθεσε ο αστυνομικός της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Παύλος Κολοβός ο οποίος είπε πως είχε ασχοληθεί με την υπόθεση, μετά από εισαγγελική παραγγελία, με αφορμή δημοσίευμα σε εφημερίδα για 500 ονόματα χώρου που μπορεί να εμπλέκονται. «Θυμάμαι ότι είχε προκύψει ένα ίχνος. Είχε γίνει παραγγελία για domain.gr.com. Δε θυμάμαι πως προέκυψε, το όνομα χώρου είναι εταιρεία που παρέχει ονόματα… Κατέληξα ότι αυτά ήταν υπονόματα του domain.gr.com. Εγώ δεν μπορούσα να διαπιστώσω εάν είχαν χρησιμοποιηθεί για στοχοποίηση… Αν ελεγχθεί ένα κινητό και επικοινωνεί με server θα μπορούσε να ανιχνευθεί η ip. Γενικά οι δράστες είναι ένα βήμα μπροστά», κατέθεσε ο μάρτυρας, συμπληρώνοντας ότι «δεν είναι πάντα ο ίδιος τρόπος λειτουργίας του κακόβουλου λογισμικού».