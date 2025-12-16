Αναλυτικά τα κέρδη που μοιράζει απόψε το Λαϊκό Λαχείο.

Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΟΠΑΠ τον πίνακα των κερδών της αποψινής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Στην 50ή κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 9078, σειρά η 10η και στοιχείο το Ε.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί και έτσι υπάρχει νέο τζάκποτ Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως τα 2.060.000 ευρώ.

Ο αριθμός 9078 σε όλες τις σειρές εκτός από τις 1η, 9η και 10η και στοιχεία Α - Ε κερδίζουν από 15.000 ευρώ ενώ από 5.000 ευρώ κερδίζει ο 48975 σε όλες τις σειρές.

Επίσης από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι: 1018, 3802, 19770, 24948, 31835, 36052, 39201, 56122 και 64891.