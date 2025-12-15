Οι δημόσιες υπηρεσίες παραλύουν για ένα 24ωρο, ενώ στις απεργιακές κινητοποιήσεις συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση μεταξύ άλλων.

Σε απεργιακό κλοιό μπαίνει η χώρα την Τρίτη 16/12 μετά τις κινητοποιήσεις διάφορων επαγγελματικών κλάδων. Παράλληλα έχουν προγραμματιστεί πορείες και συλλαλητήρια σε πόλεις σε όλη τη χώρα.

Ωστόσο, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα κινηθούν κανονικά αν και θα τροποποιηθούν δρομολόγια λόγω των συλλαλητηρίων. Σημειώνεται ότι, οι εργαζόμενοι των λεωφορείων προκήρυξαν στάση εργασίας την Τετάρτη (17/12) από τις 11:00 έως τις 17:00. Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00.

Ποιοι απεργούν

Οι δημόσιες υπηρεσίες παραλύουν για ένα 24ωρο, ενώ στις απεργιακές κινητοποιήσεις συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στάση εργασίας από τις 5 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων.

Σημειώνεται πως την πραγματοποίηση 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας αποφάσισε το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ «ενάντια στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης της ΝΔ» δηλώνοντας την αμέριστη αλληλεγγύη του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε όλη τη χώρα.

«Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωσή της.

Παράλληλα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) καλεί τους εργαζόμενους στους δήμους να συμμετάσχουν στην απεργία, καθώς και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος στις 11.00 το πρωί. Οι εκπαιδευτικοί με ανακοίνωση ειπβεβαίωσαν και αυτοί τη συμμετοχή τους στην 24ωρη κινητοποίηση. «Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ενημερώνει ότι οι αναφορές και τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονται πως οι εκπαιδευτικοί δεν συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου είναι ψευδή και ανυπόστατα» αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση.

Στάσεις εργασίας

Με στάση εργασίας από τις 5 μ.μ. έως τις 9 μ.μ. συμμετέχει στις κινητοποιήσεις το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, σε πανελλαδικό επίπεδο ενώ στην 24ωρη απεργία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι της Λέσβου με απόφαση του Εργατικού Κέντρου και τα εργατικά κέντρα Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων. Τα εργατικά σωματεία του Βόλου προχωρούν σε συλλαλητήριο ενώ στην 24ωρη κινητοποίηση συμμετέχουν και οι Δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΕ, η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ στο χώρο των δημοσίων νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και του ΕΚΑΒ, κλπ.

Η ΓΣΕΕ δεν έχει απεργιακή κινητοποίηση την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, αλλά έχει ανακοινώσει Ολομέλεια της Διοίκησής για την προσεχή Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί στα γραφεία της Συνομοσπονδίας. Παράλληλα, σημειώνεται πως συνεχίζεται και την Τρίτη η 48ωρη απεργία των ναυτεργατικών Σωματείων ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» δηλώνοντας πως δεν θα επιτρέψουν τα Φορτηγά Οχηματαγωγά πλοία (Ro-Ro), να μεταφέρουν πολεμικό υλικό, ενώ διεκδικούν μια σειρά άλλα αιτήματα αιχμής για τους ναυτεργάτες. Επιφυλάσσονται επίσης να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Πορείες και συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα

Μέχρι στιγμής συλλαλητήρια για την Τρίτη 16 Δεκέμβρη έχουν ανακοινωθεί σε:

- Αθήνα, 6.30 μ.μ., Σύνταγμα

- Θεσσαλονίκη, 7 μ.μ., Άγαλμα Βενιζέλου

- Πάτρα, 7.30 μ.μ., στο αγροτικό μπλόκο στον Κόμβο της Εγλυκάδας

- Άγιος Νικόλαος, 12μ., κεντρική πλατεία

- Αγρίνιο, 6.30 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Αίγιο, 6.30 μ.μ., μπλόκο κόμβου γέφυρας Σελινούντα

- Αλεξανδρούπολη, 1 μ.μ., δημαρχείο

- Άμφισσα, 6 μ.μ. πλατεία Λαού

- Αργοστόλι, 6 μ.μ., πλατεία Βαλλιάνου

- Άρτα, 7.30 μ.μ., κόμβο Κυράτσας (σούπερ μάρκετ «Αγγέλης»)

- Βέροια, 6 μ.μ., πλατεία Δημαρχείου

- Βόλος, 6 μ.μ., στην πλ. Ελευθερίας

- Γιάννενα, 6.30 μ.μ., Εργατικό Κέντρο

- Δράμα, 6 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Ζάκυνθος, 7 μ.μ., παλαιά Νομαρχία.

- Ηγουμενίτσα, 6.30 μ.μ. στο μπλόκο στο λιμάνι

- Ηράκλειο, 7 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας

- Θήβα, 6.30 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Ιεράπετρα, 12μ. κεντρική πλατεία

- Ικαρία, 6 μ.μ., πλατεία Ευδήλου

- Καβάλα, 6.30 μ.μ., πλατεία Καπνεργάτη

- Καρδίτσα, 7:30 μ.μ., στη κεντρική πλατεία

- Κέρκυρα, 10 π.μ., Εφορία

- Κομοτηνή, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Κως, 11 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Λαμία, μπλόκο Μπράλου

- Λάρισα, 6 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

- Λευκάδα, 6.30 μ.μ., Αη Μηνάς

- Λήμνος, 12 μ., λιμάνι Μύρινας

- Λιβαδειά, 6 μ.μ., αγροτικό μπλόκο Κάστρου

- Νάουσα, 6 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Ξάνθη, 12μ., κεντρική πλατεία

- Πρέβεζα, 12 μ., Νοσοκομείο

- Ρέθυμνο, 6 μ.μ., Δημαρχείο

- Σάμος, 6 μ.μ., πλατεία Πυθαγόρα στο Βαθύ

- Σέρρες, 6.30 μ.μ., Αντιπεριφέρεια

- Σητεία, 12μ., κεντρική πλατεία

- Σιάτιστα, 11 π.μ., στο μπλόκο της Μπάρας

- Σύρος, 12μ., πλατεία Μιαούλη (Δημαρχείο).

- Ρέθυμνο, 6 μ.μ., στο Δημαρχείο

- Τρίκαλα, 6 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

- Χαλκίδα, 7 μ.μ., μπλόκο Υψηλής Γέφυρας

- Χανιά, 11 π.μ., αποκλεισμός Εφορίας

- Χίος, 10.30 π.μ., πλατεία Βουνακίου.