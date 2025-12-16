Τα μέτρα που θα εξαγγελθούν λειτουργούν περισσότερο ως ανάχωμα στις πιέσεις της αγοράς παρά ως οριστική λύση.

Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τελευταία ημέρα της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό στη Βουλή, σε μια περίοδο όπου το στεγαστικό πρόβλημα συνεχίζει να ασκεί έντονες πιέσεις σε νοικοκυριά και κυρίως σε νέους.

Παρότι το κυβερνητικό πακέτο στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, τα μέτρα που θα εξαγγελθούν λειτουργούν περισσότερο ως ανάχωμα στις πιέσεις της αγοράς παρά ως οριστική λύση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει διεύρυνση των κριτηρίων για την επιδότηση ενοικίου, με στόχο να καλυφθούν περισσότερες κοινωνικές και πληθυσμιακές ομάδες που πλήττονται από το αυξημένο κόστος στέγασης.

Κεντρικό σημείο της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη αναμένεται να αποτελέσει ένα νέο πρόγραμμα ανακαινίσεων παλαιών κατοικιών, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προβλέπει επιδοτήσεις και όχι δανεισμό για επισκευές και ανακαινίσεις κατοικιών ηλικίας άνω των 35 ετών, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για ενοικίαση.

Η επιδότηση αναμένεται να καλύπτει έως και το 80% της συνολικής δαπάνης, με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Υποχρεωτικό στοιχείο του προγράμματος θα είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου, η οποία μπορεί να αντιστοιχεί έως στο 20% του συνολικού κόστους, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα κατευθύνεται σε εργασίες όπως υδραυλικές και ηλεκτρολογικές παρεμβάσεις, ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου και αντικατάσταση κουφωμάτων.

Το πρόγραμμα θα συνοδεύεται από εισοδηματικά κριτήρια αντίστοιχα με εκείνα του «Σπίτι μου ΙΙ». Το ανώτατο εισόδημα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στις 25.000 ευρώ για άγαμους, στις 35.000 ευρώ για ζευγάρια με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και στις 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, επίσης με προσαύξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Οι κατοικίες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει είτε να κατοικηθούν από τους ιδιοκτήτες τους είτε να ενοικιαστούν για τουλάχιστον πέντε χρόνια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο θα συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών στην αγορά.