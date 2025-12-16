Υπενθυμίζεται ότι χθες η κα Καρυστιανού σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Κόντρα επί της ουσίας προανήγγειλε ένα νέο κόμμα που θα συμμετάσχει, υπό προϋποθέσεις, στις εκλογές.

Σε μία συγκέντρωση που παραπέμπει στην πρώτη κομματική εκδήλωση του «κινήματος» της Μαρίας Καρυστιανού, μία ημέρα μετά την προαναγγελία ίδρυσης κόμματος από την Πρόεδρο του Συλλόγου για τα θύματα των Τεμπών, καλεί μέσω Facebook ο Μιχαήλ Πατσίκας, άνθρωπος από το στενό περιβάλλον της κας Καρυστιανού.

«Οι Θεσσαλονικείς, μετά τη "ρουκέτα" της Μαρίας Καρυστιανού για το Κίνημα, θα συζητήσουμε τις εξελίξεις σήμερα (16/12/25) στο καφέ Ίανθος στις 7:00 μ.μ. (επί της 25ης Μαρτίου). Όσοι πιστοί, στη Μαρία, στη Δημοκρατία και την απαίτηση για Κάθαρση, προσέλθετε» σημειώνει ο κ. Πατσίκας και συνεχίζει καλώντας υποστηρικτές της σε αυτοοργάνωση: «Γιατί δεν κάνετε το ίδιο σε κάθε πόλη και να έρθετε έπειτα σε επαφή μαζί μας;»

Υπενθυμίζεται ότι χθες η κα Καρυστιανού σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Κόντρα επί της ουσίας προανήγγειλε ένα νέο κόμμα που θα συμμετάσχει, υπό προϋποθέσεις, στις εκλογές.

Σημειώνεται ότι ο Μιχαήλ Πατσίκας, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, βρίσκεται στο στενό επιτελείο της κας Καρυστιανού εκτελώντας ενίοτε χρέη άτυπου εκπροσώπου Τύπου. Στο παρελθόν, είχε πρωταγωνιστήσει στη διοργάνωση των συλλαλητηρίων κατά της Συµφωνίας των Πρεσπών, δίνοντας συνεντεύξεις ως επικεφαλής της κίνησης «ΕΠΟΣ», ενώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας πρωτοστάτησε στο αντιεμβολιαστικό κίνημα μαζί με τον καθηγητή Φαρµακολογίας ∆. Κούβελα για την ίδρυση ενός άλλου πολιτικού φορέα µε τίτλο «Πνοή ∆ηµοκρατίας».