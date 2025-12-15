Κλειστή θα παραμείνει η έξοδος του κόμβου Υ8 προς Παλλήνη, έως τις 06:00 το πρωί της Τρίτης 16/12/2025, η εναλλακτική διαδρομή.

Η έξοδος του κόμβου Υ8 προς Παλλήνη της Αττικής Οδού στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού (κατεύθυνση Ραφήνα), θα παραμείνει κλειστή από απόψε Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 20:00 έως τις 06:00 της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου λόγω εργασιών σύμφωνα με ανακοίνωση.

Όσο παραμένει κλειστή η έξοδος οι οδηγοί θα μπορούν να συνεχίζουν στην κατεύθυνση προς Ραφήνα έως το τέλος της Περιφερειακής Υμηττού, όπου θα εξέρχονται, θα κάνουν αναστροφή, θα επανεισέρχονται στην κατεύθυνση προς Κατεχάκη και στη συνέχεια θα μπορούν να εξέλθουν στην έξοδο Υ8 προς Παλλήνη, χωρίς επανακαταβολή διοδίων.

Η ανάρτηση της Αττικής Οδού

{https://x.com/aodostraffic/status/2000626575927017608}