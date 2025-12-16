Σε όρους αποτίμησης, η Metlen εμφανίζει σαφή και σταδιακή αποκλιμάκωση των βασικών δεικτών σε ορίζοντα τριετίας, ως αποτέλεσμα της αναμενόμενης αύξησης των λειτουργικών κερδών.

Η Morgan Stanley αναπροσάρμοσε την τιμή-στόχο για τη Metlen στα 64 ευρώ από 66 ευρώ προηγουμένως, σκιαγραφώντας ένα επενδυτικό προφίλ με περιορισμένο κίνδυνο στο βασικό σενάριο και σημαντικό δυνητικό ανοδικό περιθώριο στο θετικό σενάριο.

Η κίνηση του επενδυτικού οίκου εντάσσεται στην επικαιροποίηση των παραδοχών μετά την εμπορική ενημέρωση του τρίτου τριμήνου του 2025, τις νέες εκτιμήσεις για τις τιμές των μετάλλων, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τη μετακύλιση των προβλέψεων στο τέταρτο τρίμηνο. Όπως διευκρινίζεται, η προσαρμογή είναι περιορισμένη και καθαρά τεχνικού χαρακτήρα, χωρίς καμία αλλαγή στη σύσταση της τράπεζας, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνέχιση της θετικής αξιολόγησης της μετοχής.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, οι αναθεωρήσεις χαρακτηρίζονται απολύτως διαχειρίσιμες και κυρίως βραχυπρόθεσμες. Για το 2025, τα λειτουργικά κέρδη εκτιμώνται πλέον στα 986 εκατ. ευρώ, μετά από ήπια προσαρμογή περίπου 5%. Για το 2026, η αναθεώρηση είναι οριακή, της τάξης του 1%, με τα λειτουργικά κέρδη να διαμορφώνονται στα 1,25 δισ. ευρώ. Για το 2027, οι προβλέψεις παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες στα 1,43 δισ. ευρώ, στοιχείο που, σύμφωνα με την ανάλυση, επιβεβαιώνει ότι η μεσοπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική της εταιρείας παραμένει ισχυρή και ανεπηρέαστη.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στα κέρδη ανά μετοχή, όπου οι αναθεωρήσεις περιορίζονται σε μικρές προσαρμογές για το 2025 και το 2026, ενώ για το 2027 οι εκτιμήσεις διατηρούνται σταθερές. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εικόνα μιας σταθερής λειτουργικής βάσης και ενός ανθεκτικού επιχειρηματικού μοντέλου, παρά τις βραχυπρόθεσμες μεταβολές στο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο εύρος αποτίμησης που προκύπτει από τα τρία σενάρια της Morgan Stanley. Στο συντηρητικό σενάριο, η αποτίμηση της μετοχής τοποθετείται στα 30 ευρώ, ενσωματώνοντας πιο αυστηρές παραδοχές για τις τιμές των μετάλλων και τους πολλαπλασιαστές. Στο βασικό σενάριο, που αντανακλά τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις της τράπεζας, η δίκαιη αξία προσδιορίζεται στα 64 ευρώ. Στο θετικό σενάριο, η θεωρητική αξία της μετοχής ανέρχεται στα 85 ευρώ, αναδεικνύοντας το σημαντικό ανοδικό περιθώριο σε περίπτωση ευνοϊκότερων συνθηκών για τις τιμές των μετάλλων και τη λειτουργική κερδοφορία.

Σε όρους αποτίμησης, η Metlen εμφανίζει σαφή και σταδιακή αποκλιμάκωση των βασικών δεικτών σε ορίζοντα τριετίας, ως αποτέλεσμα της αναμενόμενης αύξησης των λειτουργικών κερδών. Ο δείκτης EV/EBITDA υποχωρεί από 10,1 φορές το 2025 σε 8,1 φορές το 2026 και σε 6,8 φορές το 2027, ενώ ο δείκτης P/BV μειώνεται από 1,8 φορές σε 1,5 και 1,3 φορές αντίστοιχα. Παράλληλα, η απόδοση των ελεύθερων ταμειακών ροών διατηρείται σε ιδιαίτερα ελκυστικά επίπεδα, κοντά στο 18%-20%, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό αφήγημα.