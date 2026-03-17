Για ακόμη μια φορά, οι ισχυρισμοί της αμερικανικής κυβέρνησης δεν επιβεβαίωνται από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Μπορεί ο αμερικανός πρόεδρος να ισχυρίστηκε τη Δευτέρα πως τα ιρανικά αντίποινα στον Κόλπο τον «εξέπληξαν», ωστόσο - όπως αποκαλύπτουν τρεις πηγές στο Reuters - o πρόεδρος είχε ενημερωθεί για όλα τα πιθανά σενάρια.

Οι εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών πριν από τον πόλεμο δεν ανέφεραν ότι η αντίδραση του Ιράν ήταν «εγγυημένη», αλλά σίγουρα «βρισκόταν στη λίστα των πιθανών εξελίξεων», δήλωσε μία από τις πηγές που γνώριζε τις σχετικές εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα δύο φορές ότι τα αντίποινα του Ιράν σε στόχους του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ ήταν «έκπληξη».

«Δεν επρόκειτο να επιτεθούν σε όλες αυτές τις χώρες στη Μέση Ανατολή», είπε. «Κανείς δεν το περίμενε. Μείναμε έκπληκτοι».

Ο ισχυρισμός του Τραμπ ακολούθησε άλλες δηλώσεις της κυβέρνησής του, που επίσης δεν υποστηρίζονται από εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, όπως ότι το Ιράν θα αποκτούσε σύντομα πύραυλο ικανό να πλήξει την αμερικανική επικράτεια και ότι θα χρειαζόταν δύο έως τέσσερις εβδομάδες για να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα και στη συνέχεια θα τη χρησιμοποιούσε.

Αυτοί οι ισχυρισμοί, καθώς και μια επικείμενη απειλή που φέρεται να θέτει το Ιράν για τις ΗΠΑ και τις δυνάμεις τους στην περιοχή, ήταν μεταξύ των διαφορετικών λόγων που επικαλέστηκαν ο Τραμπ και ορισμένοι από τους κορυφαίους συνεργάτες του για να δικαιολογήσουν την απόφασή τους να κηρύξουν τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Τραμπ είχε επίσης ενημερωθεί πριν από την επιχείρηση ότι η Τεχεράνη πιθανότατα θα επιχειρούσε να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δύο ακόμη πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ιρανικά drones και πύραυλοι έχουν πλήξει στόχους στις χώρες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που φιλοξενεί γαλλικά στρατεύματα, καθώς και πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, αεροδρομίων και ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Το Ιράν έχει επίσης «παγώσει» τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το 20% της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου, προκαλώντας εκτόξευση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί πως Δημοκρατικοί νομοθέτες που ενημερώθηκαν από την κυβέρνηση για τον πόλεμο την περασμένη εβδομάδα δήλωσαν ότι δεν άκουσαν για κάποια επικείμενη απειλή που να απαιτούσε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να ξεκινήσουν τον πόλεμο.

Προειδοποιήσεις για περιφερειακό πόλεμο

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ είχε ενημερωθεί πριν από τον πόλεμο ότι ένα πλήγμα κατά του Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση, η οποία θα περιλάμβανε ιρανικά αντίποινα εναντίον πρωτευουσών του Κόλπου, ιδιαίτερα αν η Τεχεράνη θεωρούσε ότι οι χώρες αυτές ανέχονταν ή υποστήριζαν ενεργά τις αμερικανικές επιθέσεις.

Ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του αργότερα τη Δευτέρα. Ρωτήθηκε αν τον είχε εκπλήξει το γεγονός ότι κανείς δεν τον είχε ενημερώσει για τον κίνδυνο το Ιράν να πλήξει τις χώρες του Κόλπου.

«Κανείς, κανείς, όχι, όχι, όχι. Οι μεγαλύτεροι ειδικοί, κανείς δεν πίστευε ότι θα χτυπούσαν», απάντησε ο Τραμπ.

Η δεύτερη πηγή που γνωρίζει το ζήτημα δήλωσε ότι πριν από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, η αμερικανική κοινότητα πληροφοριών εκτιμούσε πως το σχέδιο του Ισραήλ για πλήγματα με στόχο τη δολοφονία κορυφαίων Ιρανών ηγετών πιθανότατα θα οδηγούσε σε αντίποινα κατά αμερικανικών στρατιωτικών και διπλωματικών εγκαταστάσεων.

Η κυβέρνηση δεν διέταξε την αποχώρηση διπλωματικού προσωπικού από αρκετές πρεσβείες της περιοχής παρά μόνο αφού ξεκίνησαν οι αεροπορικές επιθέσεις.