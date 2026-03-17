Ο αμερικανός πρόεδρος εστιάζει πλέον τις απειλές του στο νησί Χαργκ, καθώς οι κίνδυνοι του πολέμου για την παγκόσμια οικονομία γίνονται ολοένα και πιο σοβαροί.

Ο Τραμπ κλιμακώνει τις απειλές του προς το νησί Χαργκ - όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος του ιρανικού πετρελαίου, την ώρα που η Τεχεράνη διατηρεί ασφυκτικό έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ.

Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα, ο αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι εξετάζει περαιτέρω πλήγματα στο νησί Χαργκ μετά τις επιθέσεις αυτού του Σαββατοκύριακου: «Μπορούμε να το κάνουμε με προειδοποίηση πέντε λεπτών και θα έχει τελειώσει, αλλά για λόγους μιας μελλοντικής ανοικοδόμησης αυτής της χώρας, υποθέτω ότι κάναμε το σωστό», σχολίασε σχετικά, προσθέτοντας πάντως πως «μπορεί να μην μείνουμε εκεί».

Την Παρασκευή ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν βομβαρδίσει στρατιωτικούς στόχους στο νησί, διευκρινίζοντας στο Truth Social ότι είχαν αφήσει ανέπαφο το ιρανικό πετρέλαιο «για λόγους ευπρέπειας».

Ωστόσο πρόσθεσε ότι θα «επανεξετάσει αυτή την απόφαση» αν εμποδιστεί η διέλευση πλοίων από τα στενά, ενώ δήλωσε στο NBC ότι οι ΗΠΑ «μπορεί να πλήξουν» το νησί «μερικές ακόμη φορές απλώς για πλάκα».

Η πραγματικότητα ωστόσο είναι κάπως διαφορετική: H υπονόμευση των πετρελαϊκών υποδομών του Ιράν στο Χαργκ θα έπληττε την ευρύτερη παγκόσμια αγορά ενέργειας κι αυτό την ώρα που ο Τραμπ καλεί τους συμμάχους να βοηθήσουν τις ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ - αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Η στρατηγική σημασία του νησιού Χαργκ

Το νησί Χαργκ είναι ένας στρατηγικός τερματικός σταθμός περίπου 15 μίλια από τις ακτές του Ιράν, που διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας.

Ένα άμεσο πλήγμα στον εξαγωγικό τερματικό σταθμό του Ιράν στο νησί θα σταματούσε τις περισσότερες από αυτές τις εξαγωγές.

Μέχρι σήμερα το Ιράν εξάγει 1,7 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως, εκ των οποίων τα 1,55 εκατομμύρια βαρέλια μεταφέρονται μέσω του Χαργκ, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters που βασίζεται σε δεδομένα της Kpler.

Υπενθυμίζεται πως η Κίνα είναι ο κύριος εισαγωγέας ιρανικού πετρελαίου, ενώ το CNN ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε ορισμένα πετρελαιοφόρα να περάσουν από τα στενά, υπό την προϋπόθεση ότι το φορτίο πετρελαίου θα διαπραγματεύεται σε κινεζικά γουάν.

Ο Τραμπ εξετάζει την κατάληψη του νησιού

Οι ΗΠΑ έχουν πλήξει ιρανικούς στόχους σε όλη τη χώρα, αλλά έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες επιθέσεις τους στις ακτές του Περσικού Κόλπου και στο νησί Χαργκ.

Ο Τραμπ φαίνεται να εξετάζει την ιδέα της άμεσης κατάληψης του νησιού, καθώς μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να βγάλει «νοκ άουτ» το καθεστώς - στερώντας του την κύρια πηγή εσόδων.

Μια τέτοια ενέργεια, ωστόσο, θα μπορούσε να προκαλέσει ιρανικά αντίποινα με πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και αγωγούς σε χώρες του Κόλπου, ιδιαίτερα στη Σαουδική Αραβία.

Αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ

Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου αυξάνονται καθώς το Ιράν αποκλείει τα Στενά του Ορμούζ, «παγώνοντας» ένα σημαντικό μέρος της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου.

Το Ιράν εμποδίζει τις χώρες του Κόλπου να εξάγουν πετρέλαιο, αλλά επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση δεξαμενόπλοιων που φορτώνουν ιρανικό αργό.

Αν τα στενά δεν ανοίξουν σύντομα και οι τιμές πετρελαίου αυξηθούν ακόμη περισσότερο, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ουσιαστική ζημιά στις οικονομικές προοπτικές των ΗΠΑ, γράφει ο Νιλ Ίρβιν του Axios.