Ο κατηγορούμενος δήλωσε επίσης πως δεν γνώριζε το θύμα ούτε τα άτομα που το συνόδευαν.

Ο 23χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης οδηγείται σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί, μετά τη δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος του για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο ίδιος παραδόθηκε αυτοβούλως στις αρχές και από τότε παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με όσα έχει υποστηρίξει, βρέθηκε σε κατάσταση άμυνας, καθώς –όπως ισχυρίζεται– δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων που τον χτυπούσαν. Περιέγραψε ότι έπεσε στο έδαφος από τα χτυπήματα και τότε χρησιμοποίησε μαχαίρι, χωρίς, όπως λέει, να έχει πρόθεση να σκοτώσει. Παράλληλα, ανέφερε ότι έφερε τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την ιατροδικαστική εξέταση.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε επίσης πως δεν γνώριζε το θύμα ούτε τα άτομα που το συνόδευαν, αποδίδοντας το περιστατικό σε οπαδική αντιπαλότητα. Όσον αφορά το μαχαίρι, παραδέχθηκε ότι το είχε μαζί του, ισχυριζόμενος πως το κατείχε για επαγγελματικούς λόγους.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη δύο άτομα που φέρονται να ήταν μαζί με το θύμα. Ένας 19χρονος έχει ήδη συλληφθεί και αναμένεται να απολογηθεί, ενώ ένα ακόμη άτομο αναζητείται. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος, που σχετίζονται με συμμετοχή σε ομάδα και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Μητέρα 20χρονου: «Ο πόνος που βιώνω από την άδικη απώλεια του γιου μου είναι βουβός»

Την ίδια στιγμή, βαθιά συγκίνηση προκαλούν τα λόγια της μητέρας του 20χρονου, η οποία μιλά για μια απώλεια που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Περιγράφει τον πόνο της ως αβάσταχτο και τονίζει πως η οπαδική βία της στέρησε «τον κόσμο της όλο».

«Ο πόνος που βιώνω από την άδικη απώλεια του γιου μου είναι βουβός, αβάσταχτος, ένας πόνος που ξέρω πως θα μείνει το ίδιο δυνατός όσα χρόνια κι αν περάσουν. Το κενό που άφησε πίσω του το παιδί μου είναι μια πληγή που δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ. Η τυφλή οπαδική βία δεν στέρησε απλώς μια ζωή, μου στέρησε τον κόσμο μου όλο, το σπλάχνο μου, την ίδια μου την ύπαρξη».