Από αύριο το πρωί τα ταξί ξεκινούν απεργία διαρκείας. Την είδηση έδωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Παράλληλα, αύριο οι αυτοκινητιστές θα πραγματοποιήσουν πεζή πορεία προς τη Βουλή.

Μιλώντας νωρίτερα στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών και στους δημοσιογράφους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη, τόνισε πως «Υπάρχει απογοήτευση και αγανάκτηση από το υπουργείο και από όλη την κυβέρνηση, που στόχος και σκοπός τους είναι να εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα, για να μας πάρουν τη δουλειά. Ο ορισμός της διαπλοκής στην πολιτική. Μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου θα κάνουμε απεργία, μπορεί να διαρκέσει τρεις - τέσσερις μέρες και βλέπουμε, γιατί μετά θα έχουμε μεγάλους αγώνες, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο».

Μάλιστα, δήλωσε ότι θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό αεροδρομίων. Συγκεκριμένα, ανέφερε «Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε όταν η πολιτεία νομοθετεί ουσιαστικά την κατάργηση της δημόσιας μεταφοράς και την δίνει σε ιδιωτικά συμφέροντα! Τι άλλο μπορεί να κάνει ο επαγγελματίας που του κλέβουν τη δουλειά και του βάζουν όρους λειτουργίας που είναι φασιστικοί, να μην πω «χουντικοί», και θέλουν να λέγονται δημοκρατία».

Όπως αναφέρει η στήλη «Πληροφοριοδότης», ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, στις επαφές του με κόμματα, πέτυχε υπόσχεση από κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν έρθει η ώρα της ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή, να καταθέσουν αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία.

Μάλιστα, ουκ ολίγοι βουλευτές της ΝΔ διαβεβαιώνουν στο παρασκήνιο ότι είναι μαζί του, π.χ. ο Βασίλης Οικονόμου, που οι θέσεις του για τα ταξί ήταν ένας από τους λόγους που αντικαταστάθηκε από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο υπουργείο Μεταφορών κατά τον τελευταίο ανασχηματισμό.

Τι αναφέρει ο ΣΑΤΑ

Εικοσιτετράωρες απεργιακές κινητοποιήσεις, αρχής γενομένης από αύριο Τρίτη 17 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου αποφάσισε σήμερα, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Οι οδηγοί ταξί εκφράζουν τη διαφωνία τους με διατάξεις του νομοσχεδίου, το οποίο και εισάγεται, αύριο, προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, και αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών.

Για το ίδιο θέμα και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποιεί πως έχει προγραμματίσει για σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της, προκειμένου να αποφασιστούν δράσεις και κινητοποιήσεις πανελλαδικά, προαναγγέλλοντας ωστόσο «πανελλαδικές αρχής γενομένης με 24ωρη απεργία την Τρίτη 17 Μαρτίου, ημέρα εισαγωγής του νομοσχεδίου στην κοινοβουλευτική επιτροπή».

Στην ίδια ανάρτηση τονίζει:

- Επιμένουμε και ζητάμε μέχρι τέλους μια δίκαιη παράταση για την ηλεκτροκίνηση μέχρι να γίνει προσιτή η χρήση τέτοιων οχημάτων.

- Ζητάμε ελάφρυνση των παραβάσεων για τις ειδικές άδειες.

- Απαιτούμε σοβαρούς κανόνες λειτουργίας των Ε.Ι.Χ χωρίς περαιτέρω μειώσεις.

Τα «αγκάθια»

Το πιο αμφιλεγόμενο σημείο για τους ταξιτζήδες είναι το άρθρο 52 για την εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό. Παρότι διατηρείται η ελάχιστη χρέωση, βασικοί όροι –όπως η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης και ο χρόνος προκράτησης– θα καθοριστούν αργότερα με υπουργική απόφαση. Επιπλέον, από το 2027 καταργείται η υποχρέωση επιστροφής των οχημάτων στην έδρα πριν από νέα μίσθωση, σε όλη τη χώρα.

Οι εκπρόσωποι των ταξί εκτιμούν ότι έτσι χαλαρώνουν περαιτέρω οι κανόνες υπέρ των ΕΙΧ και ζητούν διασύνδεση του μητρώου του υπουργείου με την ΑΑΔΕ για ουσιαστικούς ελέγχους και αποφυγή φοροδιαφυγής.

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί και η υποχρεωτική αντικατάσταση ταξί με ηλεκτρικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το νομοσχέδιο προβλέπει περιορισμένες εξαιρέσεις (οχήματα που λήγουν το 2026, ιδιοκτήτες άνω των 62, αγορές έως το 2025 ή ολική καταστροφή), όμως οι επαγγελματίες λένε ότι το μέτρο είναι δύσκολο να εφαρμοστεί χωρίς επαρκείς υποδομές, διαθέσιμα οχήματα και ισχυρή επιδότηση.

Παράλληλα, ανησυχία προκαλεί και το άρθρο 44, που εισάγει αξιολόγηση υπηρεσιών μέσω QR code και ανώνυμες καταγγελίες, με τους αυτοκινητιστές να φοβούνται αυθαίρετη στοχοποίηση χωρίς επαρκείς εγγυήσεις.