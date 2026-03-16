Αλλάζει ο καιρός από την Τετάρτη καθώς όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, πλησιάζει βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία.

Σιγά σιγά μέσα στην εβδομάδα, θα περάσουμε, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, σε ένα πιο χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο. Ο Μάρτιος είναι ένας μήνας μεταβατικός καθώς έχει κατά περιόδους έντονα καιρικά σκαμπανεβάσματα.

Αυτή η εβδομάδα στην ουσία χωρίζεται σε δύο τμήματα. Μέχρι και αύριο Τρίτη, θα μιλάμε για ήπιες καιρικές συνθήκες με ήπιες βροχές, αλλά από την Τετάρτη και στη συνέχεια, περιμένουμε σημαντική μεταβολή, οι βροχές θα γίνουν περισσότερες, εντονότερες, θα ενισχυθούν οι βοριάδες, θα πέσει η θερμοκρασία, θα δούμε ακόμη και χιόνια στα βουνά.

Επομένως από την Τετάρτη και μέχρι και τέλος της εβδομάδας θα μιλάμε για χειμωνιάτικες καιρικές συνθήκες.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, όσο και αύριο ο ανοιξιάτικος καιρός θα επιμείνει με λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα βρεθεί σε καλά επίπεδα για την εποχή, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Από Τετάρτη περιμένουμε αυτήν την αλλαγή.

Θα έχουμε αραιές συννεφιές οι οποίες θα δώσουν λίγες βροχές στα πιο δυτικά τμήματα.

Οι άνεμοι, καθώς μας προσεγγίζει αυτό το βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς και θα φθάσουν ακόμα και τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο. Στο Αιγαίο θα επηρεαστούν οι μεγάλες εντάσεις.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία ξεκινάμε από χαμηλές τιμές. Θα δούμε οτι και τις επόμενες ημέρες οι μέγιστες θερμοκρασίες, θα σημειώσουν και αυτές πτώση με τη σειρά τους. Θα κάνει δηλαδή κρύο από Τετάρτη και στη συνέχεια.

Σήμερα στα ανατολικά, κεντρικά και νότια ο υδράργυρος θα προσεγγίσει τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Θα έχουμε ηλιοφάνεια και λίγες αραιές συννεφιές, οι οποίες κοντά στο απόγευμα με τη νύχτα κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές. Καλές οι καιρικές συνθήκες σήμερα στην περιοχή της Αττικής. Στο πεδίο των ανέμων συναντάμε προς το Σαρωνικό μέτριους ανέμους. Στο Κάβο Ντόρο ο βοριάς θα φθάσει έως και 6 μποφόρ. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες από την Τετάρτη και στη συνέχεια και ο υδράργυρος θα βρεθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου και από Τετάρτη θα τραβήξει την κατηφόρα.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο, ήπιος ο καιρός με αραιές συννεφιές. Θα αρχίσουν να πυκνώνουν από Τετάρτη και στη συνέχεια. Οι άνεμοι μέτριας έντασης και ο υδράργυρος στους 16 βαθμούς Κελσίου. Θα κάνει περισσότερο κρύο τις επόμενες ημέρες.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τρίτη, σιγά σιγά αρχίζει και πλησιάζει το βαρομετρικό χαμηλό στο Ιόνιο. Θα αρχίσει ο καιρός να επιδεινώνεται και θα ξεκινήσουν οι βροχές , οι οποίες θα επεκταθούν λίγο πιο ανατολικά. Τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, τα περιμένουμε μέσα στο Ιόνιο, άρα λοιπόν πάνω από θαλάσσιες εκτάσεις. Εκεί θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, ενώ θα ξεκινήσουν βροχές στον ηπειρωτικό κορμό μέχρι και την Κρήτη και να φθάσουν τα φαινόμενα και μέσα στο δυτικό Αιγαίο. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι στα Πελάγη.

Την Τετάρτη αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα προσπαθήσει να βρει διέξοδο στα πιο ανατολικά και νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της χώρας μας. 'Έτσι Τετάρτη και Πέμπτη, θα είναι δύο ημέρες κακοκαιρίας, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εστιάζονται μέσα στο Ιόνιο, αλλά και προς τα ανατολικά και νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Αυτό σημαίνει οτι θα εκδηλώνονται βροχές, κατά τόπους ισχυρές. Οι καταιγίδες θα εστιάζονται κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα. Θα δούμε χιόνια στα ορεινά μας, δεν αποκλείεται πρόσκαιρα οι χιονοπτώσεις να κατέβουν σε υψόμετρο για πιο κεντροβόριες εκτάσεις.

Την Πέμπτη, αυτή η κακοκαιρία θα αφορά κυρίως δυτική, κεντρική, νότια και ανατολική χώρα. Από το ύψος της Θεσσαλίας και πιο νότια θα βλέπουμε τον πιο βαρύ καιρό. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες ενώ θα βλέπουμε το μεσημέρι να κάνει πλέον κρύο. θα βλέπουμε τον υδράργυρο κοντά στους 12 - 14 βαθμούς Κελσίου. Αυτές οι θερμοκρασιακές συνθήκες, ευνοούν τα χιόνια στο να κατέβουν υψόμετρο για τα κεντροβόρια τμήματα της χώρας μας.

Από Παρασκευή, θα πάμε σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες, θα αρχίσει να ομαλοποιείται. Θα μας μείνει τελικά το κρύο για μέχρι και το τέλος της εβδομάδας.

Επομένως, μέχρι και 17 του μήνα ο καιρός θα μας κάνει το χατίρι και θα έχουμε ήπιες καιρικές συνθήκες, στο υπόλοιπο μισό του ο Μάρτης μας επιφυλάσσει σαφώς πιο άστατες καιρικές συνθήκες, πιο ψυχρές και αυτό είναι και το χαρακτηριστικό του Μαρτίου.

Θα δούμε τον καιρό ουσιαστικά να βελτιώνεται από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

