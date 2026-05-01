Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει πως «η δήλωση του κ. Μητσοτάκη πως ήρθε η ώρα να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, που έχει ήδη τσαλαπατηθεί αυτά τα επτά χρόνια της κυβέρνησης της ΝΔ με νομοθετικές παρεμβάσεις αλλά και με αποφάσεις του ΣτΕ, είναι μια ακόμα επανάληψη της ιδεοληπτικής στρατηγικής ιδιωτικοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, που επιχειρείται εδώ και χρόνια μεθοδικά και μεθοδευμένα από τη ΝΔ και τους συμμάχους της.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός παραδέχεται ότι στόχος είναι η πλήρης θεσμική κατοχύρωση της λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα. Δηλαδή, η κατάργηση στην πράξη της συνταγματικής προστασίας της δημόσιας και δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης. Η πολιτική επιλογή τους είναι η μετατροπή της γνώσης από κοινωνικό δικαίωμα σε εμπόρευμα και τα deals με μεγάλους ομίλους και κολλεγιάρχες».