Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνει στην ανακοίνωσή του για την υπόθεση Ζαγορίτη - Μπαρκς, πως «η μπίζνα των συμβουλών από ''γαλάζια παιδιά'' επεκτείνεται και στην Ευρώπη» και προσθέτει:

«Ούτε δυο μήνες πριν, έρευνα του Vouliwatch, που δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή, αποκάλυπτε τη βιομηχανία αναθέσεων για… συμβουλές που έχει στήσει το καθεστώς Μητσοτάκη: το 2020 το Δημόσιο υπέγραψε 241 συμβάσεις με συμβουλευτικές εταιρείες, με συνολικό κόστος 11 εκατομμύρια ευρώ. Το 2025 οι συμβάσεις έφτασαν στις 613, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 585 εκατ. ευρώ!

Σήμερα, έρευνα του InsideStory και του Follow the Money, αποκαλύπτει πως το σύστημα Μαξίμου εξάγει τη σχετική… τεχνογνωσία και στην Ευρώπη. Και όχι μόνο αυτό: από την ωραία μπίζνα των «συμβούλων» ωφελούνται «δικά του παιδιά», που εισπράττουν παχυλές αμοιβές από το δεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), στο οποίο ανήκει η ΝΔ!

Όπως τεκμηριώνεται στην έρευνα των δύο δημοσιογραφικών ομάδων, ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, και ο γενικός γραμματέας του, και πρώην σύμβουλος Μητσοτάκη, Θανάσης Μπακόλας, προσέλαβαν δύο εταιρείες συμβούλων.

Η μια, του «Τζέρι» Ζαγορίτη, γιου του πρώην γ.γ. της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Ζαγορίτη, και συνεργάτη ευρωβουλευτών της ΝΔ στο παρελθόν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η άλλη, του Ερικ Θανόπουλου Μπαρκς, τον οποίο δημοσιεύματα παρουσιάζουν ως campaign strategist της ΝΔ για τις εκλογές και τονίζουν τον κομβικό ρόλο του για την θετική παρουσία προεκλογικά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο… TikTok

Οι δύο σύμβουλοι έλαβαν αμοιβές άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ σε διάστημα έξι μηνών, με το Ευρωκοινοβούλιο να θεωρεί πως δεν δικαιολογούνται τέτοια ποσά, και τελικά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να αναγκάζεται να τα βάλει από την τσέπη του. Είναι το ίδιο κόμμα που συνεχώς ζητά περικοπές κοινωνικών δαπανών, αλλά για τους συμβούλους του είναι παραπάνω από γενναιόδωρο - με χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων.

Συμπέρασμα: το «σύστημα Μαξίμου» μάλλον βρίσκει μικρή την εγχώρια αγορά για να τακτοποιεί τα γαλάζια παιδιά και τους ανοίγει δουλειές και στην Ευρώπη. Και κερδίζει και το ίδιο πολιτική επιρροή, θυμάστε όταν έγραφαν κάποιοι ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης μπορεί και να αναλάβει επικεφαλής της… Κομισιόν;».