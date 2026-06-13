Ο Γιάννης Σκοπελίτης υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ακτοπλοΐας των Κυκλάδων και το όνομά του ταυτίστηκε με τη σύνδεση των Μικρών Κυκλάδων με τη Νάξο και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου.

Πέθανε ο καπετάν Γιάννης, ιδιοκτήτης του θρυλικού «Σκοπελίτη».

Τη θλίψη του για την απώλεια του καπετάνιου Γιάννη Σκοπελίτη εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τον εκλιπόντα ως μια εμβληματική μορφή για τις Μικρές Κυκλάδες, επισημαίνοντας ότι για τους κατοίκους των νησιών δεν ήταν απλώς ένας καπετάνιος, αλλά ο άνθρωπος που ενσάρκωνε τη διαρκή σύνδεση των απομακρυσμένων νησιών με την υπόλοιπη Ελλάδα, αψηφώντας συχνά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τις προκλήσεις της θάλασσας.

«Υπάρχουν νέα που τα διαβάζεις και νιώθεις ότι έφυγε κάτι από την Ελλάδα που αγαπάς. Για τους κατοίκους των Μικρών Κυκλάδων ο Γιάννης Σκοπελίτης δεν ήταν απλώς ένας καπετάνιος. Ήταν αυτός που αντιπροσώπευε την υπόσχεση ότι κανένα νησί δεν μένει μόνο του», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Κικίλιας.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι άνθρωποι όπως ο Γιάννης Σκοπελίτης συμβολίζουν τις αξίες της νησιωτικής Ελλάδας και κρατούν ζωντανή την παράδοση της προσφοράς και της αλληλεγγύης, ενώ εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένειά του και όλους όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Σκοπελίτης υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ακτοπλοΐας των Κυκλάδων και το όνομά του ταυτίστηκε με τη σύνδεση των Μικρών Κυκλάδων με τη Νάξο και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου.

Γιος του θρυλικού καπετάν Μήτσου Σκοπελίτη από το Κουφονήσι, συνέχισε την οικογενειακή παράδοση που ξεκίνησε το 1956, όταν ο πατέρας του ανέλαβε με το μικρό σκάφος «Παναγία - Πανορμίτης» τη μεταφορά επιβατών, αγαθών και εφοδίων στα απομονωμένα νησιά των Μικρών Κυκλάδων.

Μεγαλωμένος στη θάλασσα, ο Γιάννης Σκοπελίτης ανέλαβε από τη δεκαετία του 1980 ενεργό ρόλο στη γραμμή και αργότερα βρέθηκε στο τιμόνι της ναυτιλιακής εταιρείας Small Cyclades Lines, συνεχίζοντας το έργο της οικογένειας. Υπό τη δική του καθοδήγηση, το πλοίο «Express Skopelitis» εξελίχθηκε σε σύμβολο των Μικρών Κυκλάδων, εξυπηρετώντας καθημερινά τη Δονούσα, την Ηρακλειά, τη Σχοινούσα, τα Κουφονήσια και τη Νάξο.