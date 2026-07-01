Το παιδί είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού.

Αγοράκι περίπου 2,5 ετών, υπήκοος Γερμανίας, διέφυγε για λίγα λεπτά της προσοχής του πατέρα του και έπεσε σε πισίνα στη Μύκονο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί ανασύρθηκε άμεσα από το νερό, ωστόσο είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα. Του παρασχέθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες, πριν διακομιστεί στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου και νοσηλεύεται για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, προκειμένου να αποτραπούν πιθανές επιπλοκές.

Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, εξετάζοντας πώς το παιδί βρέθηκε χωρίς επίβλεψη κοντά στην πισίνα.