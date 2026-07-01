Πενήντα νησιά. Μία κοινή γαστρονομική ταυτότητα. Ένας παγκόσμιος στόχος.

Η πρώτη ελληνική περιφέρεια που καταθέτει υποψηφιότητα για τη διεθνή αυτή διάκριση, με ένα σχέδιο που ενώνει 50 νησιά, γαστρονομία, πολιτισμό και βιωσιμότητα

Το Νότιο Αιγαίο κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στη διεθνή του πορεία, καταθέτοντας επίσημα την υποψηφιότητά του για τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας 2028. Μετά την ανακήρυξή του ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας το 2019, γίνεται η πρώτη ελληνική περιφέρεια που διεκδικεί αυτή την κορυφαία διεθνή διάκριση.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε την εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής για την υποβολή της υποψηφιότητας και εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, να ολοκληρώσει τη διαδικασία διεκδίκησης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας, ακόμη πιο φιλόδοξης φάσης για τη γαστρονομική ταυτότητα των νησιών.

Η υποψηφιότητα δεν είναι νέα εκκίνηση. Είναι το επόμενο βήμα μιας στρατηγικής που ξεκίνησε το 2014, όταν ο Γιώργος Χατζημάρκος ανέλαβε Περιφερειάρχης, με κομβικό σταθμό αυτής της διαδρομής το 2019, την χρονιά που το Νότιο Αιγαίο αναγνωρίστηκε ως η πρώτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας στην Ελλάδα.

Η δωδεκαετής αυτή διαδρομή απέδειξε ότι η διάκριση του 2019 δεν αποτέλεσε έναν συμβολικό τίτλο, αλλά την αφετηρία μιας συνεκτικής πολιτικής που απέδωσε μετρήσιμα αποτελέσματα. Στη διάρκεια αυτής της πορείας:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στηρίχθηκαν και στηρίζονται περισσότερα από 40 φεστιβάλ και γαστρονομικές εκδηλώσεις κάθε χρόνο,

ενισχύθηκε η συμμετοχή παραγωγών σε κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις, από την ΕΞΠΟΤΡΟΦ και τη FOODEXPO έως το SIAL Paris,

διευρύνθηκε η εξωστρέφεια των τοπικών προϊόντων,

αναδείχθηκαν νέοι σεφ ως πρεσβευτές της γαστρονομικής ταυτότητας των νησιών,

ενώ η γαστρονομία ενσωματώθηκε σταδιακά στη στρατηγική της Περιφέρειας για τον τουρισμό, την εκπαίδευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μέσα από μια συστηματική επένδυση, η γαστρονομία μετατράπηκε από στοιχείο της τοπικής παράδοσης σε ένα από τα ισχυρότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Νοτίου Αιγαίου, λειτουργώντας ως μοχλός ανάπτυξης, εξωστρέφειας και διεθνούς προβολής.

Ευρεία συμμαχία φορέων

Η υποψηφιότητα αυτή δεν ανήκει σε έναν φορέα, αλλά στους ανθρώπους ολόκληρου του αρχιπελάγους. Για τον σκοπό αυτό, συγκροτήθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή Φορέων Νοτίου Αιγαίου, μια ισχυρή θεσμική συμμαχία που συνυπογράφει τη διεκδίκηση του τίτλου.

Στην Επιτροπή αντιπροσωπεύονται επιμελητήρια, ακαδημαϊκή κοινότητα, κλάδος φιλοξενίας, πολιτιστικοί σύλλογοι, αρχιμάγειρες και οινοποιοί.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε ρόλο συντονιστή

Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «K2»

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

Επιμελητήριο Κυκλάδων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου

Ένωση Ξενοδόχων Κω

Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης

Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου

Λέσχη Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Ένωση Οινοποιών Αμπελουργών Νησιών Αιγαίου (ΕΝΟΑΝΑ)

Οι δώδεκα αυτοί φορείς αποτελούν τη βάση της συμμαχίας, η οποία παραμένει ανοιχτή για την άμεση συμμετοχή νέων κοινωνικών, παραγωγικών, πολιτιστικών και οικονομικών εταίρων.

Το πλάνο της Διεκδίκησης: Πάνω από 50 Πρωτοβουλίες

Η υποψηφιότητα για το 2028 ξεδιπλώνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική που περιλαμβάνει περισσότερες από 50 στοχευμένες πρωτοβουλίες, με σκοπό να αναδείξουν το νησιωτικό γαστρονομικό μοντέλο σε παγκόσμια κλίμακα.

Το περιεχόμενο της διεκδίκησης βασίζεται στην ενίσχυση των υφιστάμενων επιτυχημένων δράσεων αλλά και στη δημιουργία νέων εμβληματικών θεσμών (flagship projects). Στο επίκεντρο βρίσκονται:

Γαστρονομικές διαδρομές | Πολιτιστικές & γαστρονομικές εμπειρίες ανά νησί

Gastro Zero Waste | Γαστρονομία χωρίς αποβλήτα

Αγρο-διατροφικές επιχειρήσεις | Στήριξη και εξωστρέφεια παραγωγών & νέα αγορά

Εκπαιδευτικές δράσεις | Νέοι, σχολεία, επαγγελματική κατάρτιση

Αρχείο κληρονομιάς | Οπτικοακουστική καταγραφή γαστρονομικής παράδοσης

Διάλογος νησιωτικών περιφερειών | Νότιο Αιγαίο ως συντονιστής

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος εμπνεύστηκε και έθεσε σε κίνηση τη νέα αυτή διεθνή διεκδίκηση, δήλωσε:

«Στα πενήντα κατοικημένα νησιά και τις εκατοντάδες μικρότερες νησίδες του Νοτίου Αιγαίου, η ιστορία του αρχιπελάγους μας γραφόταν ανέκαθεν μέσα από τη γη, τη θάλασσα και τους ανθρώπους που τις φέρνουν κοντά. Με αυτή τη βαθιά αίσθηση ταυτότητας, διεκδικούμε σήμερα με υπερηφάνεια τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2028.

Το Νότιο Αιγαίο είναι ένα μωσαϊκό νησιών, το καθένα ξεχωριστό, αλλά όλα ενωμένα κάτω από κοινές αξίες: την αυθεντικότητα, την ανθεκτικότητα και τον βαθύ σεβασμό για την παράδοση και τη φύση. Η γαστρονομία μας αντανακλά αυτόν ακριβώς τον πλούτο. Είναι σοφία γεννημένη από ανάγκη, απλότητα, τοπικά υλικά, δοκιμασμένες από τον χρόνο τεχνικές και μια κουλτούρα φιλοξενίας που μετατρέπει κάθε γεύμα σε ουσιαστική σύνδεση. Τα νησιά μας βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης, όμως μετατρέπουμε τις αρχαίες ρίζες μας σε μελλοντική παρακαταθήκη. Μέσα από καινοτόμα, πρωτοπόρα έργα βιωσιμότητας –όπως αυτά που ήδη υλοποιούνται σε Τήλο, Χάλκη, Αστυπάλαια και Ρόδο, καθιστούμε τα νησιά μας ζωντανά εργαστήρια αναγεννητικού τουρισμού. Με τον τίτλο του 2019 τιμήσαμε το παρελθόν μας. Με την υποψηφιότητα για το 2028 κοιτάζουμε μπροστά με ακόμη μεγαλύτερη φιλοδοξία και αναλαμβάνουμε την ευθύνη: να καινοτομήσουμε, να προστατεύσουμε τα οικοσυστήματά μας και να διαμορφώσουμε ένα παγκόσμιο μοντέλο ανάπτυξης βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς. Γιατί στο Νότιο Αιγαίο, το φαγητό δεν ήταν ποτέ απλώς τροφή. Είναι τρόπος ζωής. Είναι ο τρόπος μας να ανήκουμε κάπου. Και σε αυτό το ταξίδι, προσκαλούμε όλο τον κόσμο να γίνει κομμάτι μας.»

Από την ευρωπαϊκή διάκριση στο Παγκόσμιο Νησιωτικό Πρότυπο

Η υποψηφιότητα του Νοτίου Αιγαίου βασίζεται στο γεγονός ότι η Περιφέρεια διαθέτει ισχυρό υπόβαθρο, τεχνογνωσία αλλά και απτά αποτελέσματα για να λειτουργήσει ως διεθνές πρότυπο νησιωτικής γαστρονομίας, βιοποικιλότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Εισάγοντας τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών συστημάτων τροφίμων (περιορισμένοι πόροι, παραδοσιακές τεχνικές συντήρησης, άρρηκτη σύνδεση με την κοινότητα) στον διεθνή διάλογο, το Νότιο Αιγαίο αποδεικνύει ότι η γαστρονομία μπορεί να αποτελέσει τον απόλυτο κινητήρα για ένα βιώσιμο και γεμάτο ασφάλεια μέλλον για τον πλανήτη.

Το ταξίδι ξεκίνησε, η δυναμική υπάρχει και το Νότιο Αιγαίο είναι έτοιμο να πρωταγωνιστήσει, για μία ακόμη φορά, στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη.

Σχετικά με τον τίτλο: Ο τίτλος Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας απονέμεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού (IGCAT). Το Νότιο Αιγαίο είχε ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας το 2019, ως η πρώτη ελληνική περιφέρεια που έλαβε αυτή τη διάκριση.

Πηγή: parianostypos.gr