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Βγήκε η προκηρυξη για τις προσλήψεις στο πυροσβεστικό σώμα.

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ της νέας προκήρυξης, για την πρόσληψη 600 Πυροσβεστών γενικών Καθηκόντων επί Θητεία στο πυροσβεστικό σώμα για το έτος 2026.

Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και επταετή θητεία.

Η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 00:00 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 23:59.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ιδιώτες που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, να διαθέτουν την απαιτούμενη υγεία και σωματική ικανότητα και να μην έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1996 και μετά.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατοχή απολυτηρίου δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και επαγγελματικής άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ' σε ισχύ.

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Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Προσόντα που δίνουν επιπλέον μόρια

Η προκήρυξη προβλέπει μοριοδότηση για συγκεκριμένα προσόντα και εμπειρία, όπως:

Υπηρεσία ως έφεδρος αξιωματικός, στις Ειδικές Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά

Πτυχίο Υποβρύχιου Καταστροφέα ή Σχολής Αλεξιπτωτιστών

Προϋπηρεσία ως Πυροσβέστης Εποχικής Απασχόλησης

Εθελοντική υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα

Επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ'

Εργασιακή εμπειρία ως οδηγός κατηγορίας Γ' ή Δ'

Ιδιότητα μέλους τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας

Οι εξετάσεις των υποψηφίων

Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες των υποψηφίων και όσοι συνεχίσουν στη διαδικασία θα συμμετάσχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις.

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν αθλητικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Στις αθλητικές δοκιμασίες περιλαμβάνονται έλξεις σε μονόζυγο, δρόμος 100 και 1.000 μέτρων, άλμα σε μήκος, άλμα σε ύψος, καθώς και μεταφορά αλτήρων.