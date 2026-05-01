Σφοδρά πυρά συνεχίζει να συγκεντρώνει η μεταγραφή του Νίκου Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ, η οποία επισημοποιήθηκε χθες ταρακουνώντας τα νερά τόσο στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης έκανε λόγο για «τον απόλυτο τυχοδιωκτισμό», εξηγώντας ότι «ο κ. Φαραντούρης διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγους μήνες διότι έπαιζε το όνομά του ως αντιπρόεδρος στο υπό ίδρυση κόμμα της κας Καρυστιανού, με θέσεις καθαρά ακροδεξιές σε μία σειρά ζητήματα, όπως τις αμβλώσεις και το μεταναστευτικό και σήμερα έχει βρεθεί να είναι στο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της χώρας. Αυτό το πράγμα δεν βοηθάει στην πληγωμένη πράγματι αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος».

Μάλιστα, απαντώντας στην κατηγορία πως και ο ίδιος είχε μετακινηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν, τόνισε πως «στον ΣΥΡΙΖΑ το 2019 βρέθηκα μετά από διεύρυνση, την οποία είχε κάνει τότε ο Αλέξης Τσίπρας και έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η διεύρυνση αυτή τότε είχε γίνει πάνω σε ένα κορυφαίο αξιακό και ιδεολογικό ζήτημα της εποχής, τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και τότε πολλοί άνθρωποι της κεντροαριστεράς ανταποκριθήκαμε σε ένα κάλεσμα αλλά σε ένα πολιτικό πλαίσιο».

Με πιο ήπιους τόνους αλλά με το «γάντι» έσφαξε τον πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος τόνισε πως ο κ. Φαραντούρης πρέπει να εξηγήσει στους ανθρώπους που τον ψήφισαν ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και ως υποψήφιο βουλευτή «γιατί δεν κατέβηκε πριν ενάμισι χρόνο με το ΠΑΣΟΚ, τι άλλαξε;» Για να συμπληρώσει εν συνεχεία απευθύνοντας τα καρφιά του και προς την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη: «Δεν έχει αφήσει και κανέναν που να ήταν με την ηγεσία Κασσελάκη που να μην τον έχει πάρει».

«Δεν θέλω να μιλήσω αρνητικά για έναν άνθρωπο που είχαμε κοινή πορεία, νομίζω όμως ότι ο ίδιος πρέπει να απαντήσει στους ανθρώπους που τον ψήφισαν και ως υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και σαν βουλευτή. Γιατί κατέβηκε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στη συνέχεια με το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη και όχι με το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη; Το λέω γιατί δεν έχουν αλλάξει δραματικά και οι πρωταγωνιστές της πολιτικης ζωής. Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο προσοχή και να προσέξουμε τα ζητήματα της αξιοπιστίας του πολιτικού σκηνικού. Θυμάμαι τον Ανδρέα Λοβέρδο να κατεβαίνει για αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και να λέει θα πεθάνω ΠΑΣΟΚ [και μετά τον είδαμε στη ΝΔ]. Και ο Νίκος Φαραντούρης κατέβηκε για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω, όταν διεκδικείς την ηγεσία ενός κόμματος...Να εξηγήσει ο Νικόλας Φαραντούρης γιατί δεν κατέβηκε πριν ενάμισι χρόνο με το ΠΑΣΟΚ, τι άλλαξε; Γιατί εγώ ίδιον τον βλέπω τον κ. Ανδρουλάκη. Γιατί δεν κατέβηκε το 23 με τον Ανδρουλάκη;» σημείωσε ο κ. Ζαχαριάδης.

