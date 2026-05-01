Η σύγκρουση Κουμουνδούρου και Χαριλάου Τρικούπη μόλις ξεκίνησε.

Η Κουμουνδούρου δεν αντέδρασε για την ανακοίνωση της προσχώρησης του Νικόλα Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ.

Δημοσίως δεν αντέδρασε.

Ιδιωτικά στελέχη της Κουμουνδούρου κατηγορούν τον ευρωβουλευτή για καιροσκοπισμό και για μετακίνηση από το ένα κόμμα στο άλλο, αναλόγως με το σε ποιο κάθε φορά θα έχει καλύτερη τύχη, υπενθυμίζοντας πως όταν διαγράφτηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ φλερτάρησε με τη Μαρία Καρυστιανού. Τότε μάλιστα είχε υπάρξει διαρροή πως προοριζόταν για αντιπρόεδρος του κόμματος Καρυστιανού, η ίδια όμως τον απέκλεισε με δημόσια δήλωσή της από το κόμμα. Έτσι, λένε στην Κουμουνδούρου, πήγε στο ΠΑΣΟΚ το οποίο διακηρύσσει πως δεν έχει καμία συγγένεια με την Καρυστιανού.

Το γεγονός πάντως ότι η Κουμουνδούρου δεν αντέδρασε με την προσχώρηση Φαραντούρη δεν σημαίνει ότι δεν θα αντιδράσει και με τυχόν προσχώρηση της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ.

Αν και οι τελευταίες πληροφορίες που έχουν φτάσει στην Κουμουνδούρου επιμένουν πως εφόσον το αποφασίσει να μεταβεί στο ΠΑΣΟΚ η βουλευτής της Β΄ Πειραιώς πρώτα θα ανεξαρτητοποιηθεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τ.Τε.