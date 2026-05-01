Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του για τα 50 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, αναφέρει:

«Συμπληρώνονται 50 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, αυτής της εμβληματικής μορφής της αντιδικτατορικής πάλης και της σύγχρονης ιστορίας της ελληνικής Αριστεράς.

Ο Αλέκος Παναγούλης υπήρξε σύμβολο ανυποχώρητης αντίστασης, προσωπικής θυσίας και βαθιάς πίστης στη δημοκρατία, σε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της χώρας. Η δράση του, η φυλάκισή του, τα βασανιστήρια που υπέστη και η αδιάκοπη στάση του απέναντι στην τυραννία αποτελούν διαχρονικό παράδειγμα για τον λαό και τη νεολαία.

Σε μια εποχή όπου η σύγχρονη δημοκρατία δοκιμάζεται και αναδεικνύονται ζητήματα θεσμικής εκτροπής, παρακολουθήσεων και περιορισμού δικαιωμάτων, το παράδειγμα του Παναγούλη υπενθυμίζει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Όλα κατακτώνται και υπερασπίζονται καθημερινά με αγώνες

Η ιστορική διαδρομή του Παναγούλη θυμίζει επίσης ότι απέναντι στον αυταρχισμό, την αυθαιρεσία και τη συγκάλυψη, υπάρχει πάντα η επιλογή της αντίστασης και της αξιοπρέπειας.

Τιμούμε τη μνήμη του Αλέκου Παναγούλη και εμπνεόμαστε από την ανυποχώρητη στάση του. Δίνουμε τους αγώνες της δικής μας εποχής για δημοκρατία, διαφάνεια και δικαιοσύνη».