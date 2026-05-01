Με τον πιο συγκινητικό τρόπο ολοκλήρωσε την τελευταία πτήση της ζωής του, πιλότος της Aegean μετά από 45 χρόνια εργασίας.

«Κύριες και κύριοι, αγαπημένοι μου επιβάτες και λέω αγαπημένοι γιατί ήσασταν στην τελευταία προσγείωση. Μετά από 45 χρόνια αυτή ήταν η τελευταία προσγείωση και την κάναμε μαζί. Εσείς αποτελούσατε πάντα το πιο σημαντικό κομμάτι της πτήσης, άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν και μου εμπιστεύονται κάτι τόσο πολύτιμο» λέει ο πιλότος στην αρχή του βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok.

Συμπλήρωσε, δε, ότι «είχα την τύχη να πετάξω με τα φτερά της Πολεμικής Αεροπορίας και 30 χρόνια με μια εταιρεία που ισάξια στέκεται δίπλα στους καλύτερους. Είμαι σίγουρος σαν κομμάτι αυτής της εταιρείας ότι οι συνάδελφοί μου θα συνεχίσουν να σας μεταφέρουν με ασφάλειας στους αγαπημένους προορισμούς και τους ανθρώπους που σας περιμένουν».

«Σήμερα δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής και εσείς ήσασταν μέρος αυτής, ήταν τιμή μου» κατέληξε ο πιλότος με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

Σχετικό βίντεο δημοσιεύτηκε στα social.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Τι γλυκός. Καλή σύνταξη να έχει ο άνθρωπος και καλή ζωή!!», «εγώ γιατί κλαίω», «πόσο συγκινητικό κ πράγματι πόσο εμπιστευόμαστε αυτούς τους ανθρώπους! Ακόμα κ αν δεν τους ξέρουμε. Τελικά κάποια επαγγέλματα είναι πραγματικά υπέροχα…». «πολύ συγκινητικό... να είναι καλά ο άνθρωπος να χαρεί με την οικογένειά του την συνταξιοδότησή του!!» ήταν μερικά από τα σχόλια στο βίντεο.